O Londrina informou que a torcida esgotou os ingressos para o jogo que pode dar o acesso na Série C neste final de semana. O Tubarão recebe o São Bernardo no sábado (11), às 17h (de Brasília), no estádio VGD, pela última rodada do quadrangular.

De acordo com o clube, os bilhetes dos cinco setores (arquibancada, social, curva, camarote gol e cadeira VIP) foram comercializados. A venda começou na segunda-feira (6) e terminou na quarta-feira (7).

Os únicos ingressos disponíveis são para o setor visitante, destinado para a torcida do São Bernardo. A capacidade atual do VGD é de 8 mil lugares.

Em comunicado, para garantir a segurança de todos, a Polícia Militar (PM-PR) e o Ministério Público (MP0PR) determinaram que não será permitida a entrada de torcedores usando camisas ou acessórios de outros times, sejam eles nacionais ou internacionais. Apenas vestimentas do Londrina e do São Bernardo foram liberados.

Média de público do Londrina em 2025

A média de público do Londrina na Série C é de 4.943 pessoas por jogo, a sexta melhor da competição - o Náutico lidera, com 8.574. A equipe alviceleste disputou 12 jogos em casa.

O maior comparecimento da torcida na Série C foi de 7.401, na partida Londrina x Maringá, pelo turno único. Já o pior foi contra o Itabaiana, também pela primeira fase, de 2.933.

Na temporada, o Tubarão teve o maior público também contra o Maringá, pela primeira fase do Campeonato Paranaense, com 10.034 pessoas. A média do ano é de 4.742 torcedores por partida.

Após cinco jogos, o time alviceleste está invicto e tem nove pontos, na liderança do Grupo B no quadrangular. Floresta-CE e São Bernardo possuem seis pontos, enquanto o Caxias é o lanterna, com três pontos. Todos têm chances de acesso.

Além de Londrina x São Bernardo, o Caxias recebe o Floresta no estádio Centenário, na mesma data e horário.

As contas do Londrina para subir na Série C

Vitória: acesso (qualquer triunfo)

Empate: acesso (qualquer igualdade)

Derrota: acesso (se perder por 1 a 0 para o São Bernardo; se perder por outro resultado e o Floresta não ganhar do Caxias; se perder por um gol de diferença e o Floresta ganhar do Cixas por apenas um gol de diferença)

Ponte Preta já subiu na Série C

No grupo C, um time já garantiu presença na Série B de 2026. A Ponte Preta conquistou o acesso com duas rodadas de antecedência.

A Macaca lidera o Grupo C, com 10 pontos, e faz o clássico contra o Guarani, que é o segundo colocado com sete pontos, no Moisés Lucarelli. Brusque, que possui seis pontos, encara o lanterna Náutico, que tem quatro pontos, nos Aflitos. Os dois jogos também serão disputados no sábado, às 17h.

Londrina na Série C

O Londrina começou a Série C em bom ritmo, mas perdeu o técnico Claudinei Oliveira para o Paysandu, que pagou a multa de R$ 300 mil. Roger Silva, que estava no Athletic-MG, assumiu o comando.

Após uma oscilação, o Tubarão terminou a primeira fase na quarta colocação, com 30 pontos. Caxias (37), Ponte Preta (36) e Náutico (36) ficaram à frente.

Na segunda fase, o time alviceleste e os demais adversários do Grupo B empataram os três primeiros jogos. Apenas na quarta rodada que Londrina e Floresta conseguiram uma vitória. O São Bernardo ganhou na última rodada, enquanto o Caxias segue sem vitória.