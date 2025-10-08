Torcedores do Goiás picharam os muros do estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em protesto contra a má fase do time. O Esmeraldino perdeu por 2 a 1 do CRB na terça-feira (7), em casa, pela 31ª rodada, e é o vice-líder da Série B.

Nesta quarta-feira (8), a sede alviverde amanheceu com diversas mensagens direcionadas para o elenco, a diretoria e o técnico Vagner Mancini (veja abaixo). Funcionários do Goiás agiram rápido e pintaram os muros para remover as palavras.

Série A obrigação Fora Andrino (diretor de futebol) Fora Mancini Mercenários

A insatisfação da torcida já era clara durante o jogo, quando passou a vaiar o Goiás e gritar "olé" na troca de passes da equipe adversária. Outro cântico foi "time sem vergonha".

Apesar do revés e da irregular campanha no returno, a diretoria optou por não fazer mudanças na comissão técnica de Vagner Mancini.

- Desde que eu cheguei, todas as vezes em que tiveram que tomar algum tipo de decisão, isso foi colocado na mesa, com diálogo e posicionamento de todas as partes. Uma decisão dessa a essa altura do campeonato (demissão de treinador) tem que ser tomada com muita certeza. Eu acredito no acesso e no trabalho da comissão técnica. Acompanho o dia a dia e sei como eles têm o controle do elenco - avaliou Lucas Andrino, diretor de futebol, em entrevista coletiva.

Goiás cai de rendimento no returno da Série B

Apesar da vice-liderança, com 51 pontos, o Esmeraldino não vence há quatro jogos, com uma derrota e três empates. Em um recorte maior, o Goiás venceu apenas uma das últimas oito partidas.

Após liderar o primeiro turno, com 37 pontos em 19 confrontos, a equipe de Vagner Mancini perdeu a gordura de sete pontos para o quinto colocado. A distância para a Chapecoense, primeira equipe fora do G-4 e que ainda joga na rodada, é de quatro pontos e pode cair para um ponto.

No returno, o Esmeraldino tem somente a 13ª campanha, com 38,9% de aproveitamento. Foram três vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 11 gols marcados e 13 gols sofridos.

Nas sete rodadas restantes, o clube enfrenta seis concorrentes diretos pelo acesso em sequência: Chapecoense (casa), Criciúma (fora), Athletico (casa), Cuiabá (fora), Novorizontino (casa) e Remo (fora). O único adversário fora da briga é o Athletic-MG, 16º colocado e que luta contra o rebaixamento, na próxima rodada, fora de casa.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Goiás tem 69,5% de chance de acesso e 17,7% de ser campeão.

- Não vou jogar a toalha de maneira alguma. Até porque os atletas que vão assistir a essa entrevista devem estar em casa esperando para saber o que que o comandante vai falar. E eu tenho que chegar ao clube dando moral para todos eles, falando que eu acredito e assim é o futebol. Não tenham dúvida que a gente vai reagir - prometeu o treinador Vagner Mancini.