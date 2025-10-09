Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (09/10/2025)
Veja os jogos televisionados desta quinta (9)
Quem joga no futebol hoje? Neste quinta-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os das Eliminatórias europeias, africanas e norte-americanas para a Copa do Mundo, além da Série B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 9 de outubro de 2025)
Brasileirão Série B
Ferroviária x Chapecoense – 19h – Disney+
Coritiba x Atlético-GO – 19h30 – ESPN 4, SportyNet e Disney+
Remo x Athletico-PR – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+
Eliminatórias Europeias
Finlândia x Lituânia – 13h – ESPN 4 e Disney+
Áustria x San Marino – 15h45 – Disney+
Bielorrússia x Dinamarca – 15h45 – ESPN 4 e Disney+
Chipre x Bósnia e Herzegovina – 15h45 – Disney+
Escócia x Grécia – 15h45 – Disney+
Ilhas Faroé x Montenegro – 15h45 – Disney+
Malta x Holanda – 15h45 – ESPN e Disney+
República Tcheca x Croácia – 15h45 – Sportv
Eliminatórias Africanas
Burundi x Quênia – 10h – FIFA+
Botsuana x Uganda – 13h – FIFA+
Libéria x Namíbia – 13h – FIFA+
Malawi x Guiné Equatorial – 13h – FIFA+
Moçambique x Guiné – 13h – FIFA+
Somália x Argélia – 13h – FIFA+
Eliminatórias da Concacaf
Nicarágua x Haiti – 21h – Canal GOAT
Honduras x Costa Rica – 23h – Canal GOAT
Mundial sub-20
Estados Unidos sub-20 x Itália sub-20 – 16h30 – Sportv, CazéTV e FIFA+
Marrocos sub-20 x Coreia do Sul sub-20 – 20h – Sportv, CazéTV e FIFA+
Amistosos
Romênia x Moldávia – 15h – Disney+
Inglaterra x País de Gales – 15h45 – Disney+
Libertadores feminina
Libertad (F) x Nacional (F) – 16h – Canal GOAT
Universidad de Chile (F) x Deportivo Cali (F) – 16h – Canal GOAT
Olímpia (F) x São Paulo (F) – 20h – Canal GOAT
San Lorenzo (F) x Colo-Colo (F) – 20h – Xsports, Sportv 3, CazéTV, Canal GOAT e N Sports
