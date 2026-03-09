Europeus reagem a briga generalizada entre Atlético-MG e Cruzeiro: 'Vergonha'
Jornais espanhóis, franceses, ingleses e italianos repercutiram a confusão
A final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, disputada no domingo (8), ganhou repercussão internacional. Uma briga generalizada nos minutos finais da partida resultou em 23 jogadores expulsos, número recorde no futebol brasileiro. A imprensa europeia classificou o episódio como "vergonhoso" e destacou a violência das cenas vistas em Belo Horizonte.
O jornal espanhol "Diario AS" estampou em sua manchete: "A vergonha do Brasil termina com um número recorde: 23 jogadores expulsos". A publicação detalhou a confusão que começou aos 96 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Everson se desentendeu com o meio-campista Christian, do Cruzeiro, após uma dividida. A partir daí, o campo se transformou em um ringue.
– Uma tremenda briga começou, se estendendo até quase o outro gol, com socos, chutes e corridas, e que levou muito tempo para ser controlada antes do último minuto da partida – descreveu o diário espanhol.
O árbitro Matheus Candançan não conseguiu mostrar os cartões no calor da confusão, mas registrou 23 expulsões na súmula. A marca supera o recorde anterior de 22 cartões vermelhos em Portuguesa x Botafogo, pelo torneio Rio-São Paulo de 1954.
Imprensa francesa destaca reação do goleiro e cita Hulk
O "L'Équipe", da França, também deu destaque ao episódio e descreveu a reação de Everson como "terrível". O goleiro do Atlético-MG, após a dividida com Christian, se atirou sobre o adversário ainda caído e o atingiu com os dois joelhos, o que deflagrou a confusão generalizada. O jornal francês ainda mencionou a participação do atacante Hulk, de 39 anos, um dos nomes mais conhecidos do futebol europeu por suas passagens por Porto e Zenit.
– Vemos Hulk sendo atingido por Lucas Villalba, zagueiro titular do Cruzeiro, antes de revidar com um soco em Lucas Romero – descreveu o veículo, reproduzindo a declaração do próprio jogador após a partida: "Me arrependo das minhas ações, mas a arbitragem foi completamente inaceitável".
Repercussão na Inglaterra e Itália da briga no clássico Atlético-MG x Cruzeiro
A Sky Sports, da Inglaterra, destacou a intervenção da polícia militar para conter os ânimos. O veículo britânico informou que 12 jogadores do Cruzeiro e 11 do Atlético-MG foram expulsos. A Gazzetta dello Sport, da Itália, chamou a confusão de "a briga do século" e destacou o recorde histórico.
– Em chamaram de "a briga do século". Cenas de selvageria, um saloon. Todos contra todos, chutes, socos e quem pode mais. O campo se transformou em um ringue – publicou o diário italiano.
O jornal ainda mencionou os jogadores com passagem pelo futebol italiano envolvidos na confusão, como Gerson (ex-Roma), Matheus Henrique (ex-Sassuolo) e Kaio Jorge (ex-Juventus), autor do gol do título cruzeirense.
Com a vitória por 1 a 0, gol de Kaio Jorge, o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro pela primeira vez desde 2019. O título, porém, ficou em segundo plano diante das cenas de violência que mancharam a decisão e ganharam o mundo.
