Cruzeiro x Vasco: informações sobre venda de ingressos para o jogo

As equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 09/03/2026
15:45
Torcida do Cruzeiro em Cruzeiro x Pouso Alegre, no Mineirão.
Em meio à empolgação pelo título do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro abriu nesta segunda-feira (9) a venda dos ingressos para a partida contra o Vasco. As equipes se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (15), às 20h30 (de Brasília).

Para a partida contra o Cruz-Maltino, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 290. As vendas foram abertas às 14h desta segunda-feira (09), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta sexta-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.brNão haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Vasco

  • SETOR AMARELO (Inferior e Superior) Portão C 

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00

  • SETOR LARANJA (Inferior) Portão F 

Time do Povo: R$ 40,00 / Cabuloso Nível 1: R$ 65,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 58,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 52,00 / Cabuloso Max: R$ 45,50 / Não sócio: R$ 130, 00; Meia: R$ 65,00

  • SETOR AZUL (inferior) - antigo Vermelho Portão D

Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: R$ 115,00 / Cabuloso Nível 2: R$ 103,50 / Cabuloso Nível 3: R$ 92,00 / Cabuloso Max: R$ 80,50 / Não sócio: R$ 230, 00; Meia: R$ 115,00

  • SETOR ROXO (inferior) Portão A 

Time do Povo: – / Cabuloso Nível 1: – / Cabuloso Nível 2: – / Cabuloso Nível 3: – / Cabuloso Max: R$ 101,50 / Não sócio: R$ 290,00; Meia: R$ 145,00

Prioridade na venda de ingressos

  • 1ª JANELA: Abertura às 14h de sexta-feira (09/03)

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3, Cabuloso PCD e Cabuloso Cativo. 

  • 2ª JANELA: Abertura às 15h de sexta-feira (09/03)

Plano: Cabuloso 2. 

  • 3ª JANELA: Abertura às 16h de sexta-feira (09/03)

Plano: Cabuloso 1. 

  • 4ª JANELA: Abertura às 17h de sexta-feira (09/03)

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro. 

  • VENDA GERALAbertura às 18h de sexta-feira (09/03)

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site mineirao.com.br/estacionamento. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

