Foco no Brasileirão: Confira a programação semanal do Atlético-MG

A semana promete ser intensa para o Atlético. Após a derrota para o Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro, o Galo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, em uma semana com dois compromissos importantes, contra Internacional e Vitória.

A derrota no clássico e a perda da hegemonia no estadual deixaram o ambiente na Cidade do Galo mais tenso. Agora, o time precisa reagir no Brasileirão, já que ainda não venceu na competição e começa a ver a tabela se complicar logo nas primeiras rodadas.

Nas quatro primeiras partidas, o Atlético soma duas derrotas e dois empates. A equipe mineira tem apenas dois pontos e ocupa a 17ª posição na classificação.

O técnico Eduardo Domínguez comandou apenas dois jogos à frente da equipe, mas já enfrenta pressão por resultados. Em entrevista coletiva após o clássico, o treinador afirmou que todos no clube precisam assumir a responsabilidade pelo momento vivido — Temos que olhar no espelho, não buscar desculpas, temos que dar a cara, tem que mostrar a cara, colocar o peito — afirmou Domínguez.

Domínguez também prometeu mudanças na equipe para a partida contra o Internacional, marcada para a próxima quarta-feira (11). "El Barba" foi direto ao falar sobre postura dentro de campo: quem não demonstrar intensidade pode perder espaço. Ele ainda terá dois treinamentos antes do confronto contra o Colorado para definir a escalação que entrará em campo.

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (9) - Treino na cidade do Galo às 16h

Terça-Feira (10) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (11) - Atlético x Internacional às 19h - 5° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Quinta-Feira (12) - Treino às 10h na Cidade do Galo

Sexta-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Salvador às 16h

Sábado (14) - Vitória x Atlético às 18h30 - 6° rodada do Campeonato Brasileiro (Estádio Barradão)

Domingo (15) - Treino na cidade do Galo às 10h