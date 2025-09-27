Com ‘ajuda’ do Guarani, Ponte Preta confirma acesso antecipado à Série B
Bugre perdeu nos acréscimos e a Macaca garantiu acesso na Série C
- Matéria
- Mais Notícias
A Ponte Preta está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o Náutico, no Moisés Lucarelli, a Macaca precisava de uma derrota do Guarani para o Brusque para subir antecipadamente de divisão. Na noite deste sábado (27), atuando em Santa Catarina, o Bugre perdeu por 3 a 2 e garantiu o acesso do rival na Série C.
Relacionadas
- Ceará
Ceará visita o São Paulo pela Série A; veja provável escalação
Ceará27/09/2025
- Futebol Nacional
Ponte Preta arranca empate heroico e seca o Guarani por acesso antecipado na Série C
Futebol Nacional27/09/2025
- Futebol Nacional
Melhores momentos: Fortaleza vence o Sport na Arena Castelão e respira na Série A
Futebol Nacional27/09/2025
Ajuda do rival
A partida na Arena Bauer foi movimentada. No primeira tempo, Raphael Rodrigues aproveitou cobrança de falta de Diego Torres e cabeceou dentro da grande área para abrir o placar em favor do Guarani. No final da etapa inicial, Alex Ruan empatou de cabeça e marcou o primeiro gol do Brusque no quadrangular.
O Bugre era melhor no segundo tempo, mas um lance decidiu o jogo. Aos 30 minutos, em uma disputa sem a bola, Bruno Santos acertou com o braço no rosto do atacante do Brusque. A arbitragem conferiu o VAR e assinalou penalidade para os mandantes. Diego Mathias acertou a cobrança.
O Guarani buscou o empate aos 42 minutos. Mesmo com um jogador a menos, a equipe campineira pressionou o adversário. Após cobrança de escanteio, Alan Santos subiu mais alto que a defesa do Brusque e empatou o jogo. Tudo parecia resolvido quando Alemão, nos acréscimos, acertou um chute forte de fora da área e garantiu a vitória dos mandantes.
Foram os primeiros três pontos do Brusque na competição, e a equipe voltou à briga pelo acesso. Mesmo assim, o time catarinense ainda é o lanterna do grupo, com três pontos. O Guarani permanece em segundo lugar, com quatro, mesma pontuação do Náutico.
Reviravolta da Ponte Preta
Com muitas dívidas, a Ponte Preta sofre para arcar com seus compromissos e não paga salários aos jogadores há mais de 100 dias. A volta por cima do clube campineiro começou após a contratação do técnico Marcelo Fernandez, na 17ª rodada da primeira fase da Série C. Foram sete vitórias em sete partidas.
A equipe agora foca na disputa pelo título. Restam duas rodadas para o final da Segunda Fase. A Ponte Preta lidera com 10 pontos e só precisa de um empate para subir de divisão. O Guarani é o segundo com seis pontos, enquanto o Náutico está na terceira posição com quatro. Na lanterna com três pontos, o Brusque volta a briga.
- Ponte Preta - 10 pontos
- Guarani - 6 pontos
- Náutico - 4 pontos
- Brusque - 3 pontos
Guarani x Náutico decisivo
No sábado (4), às 17h (de Brasília), o Náutico enfrenta o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Se vencer, o Bugre se aproxima do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 19h30, a Ponte Preta visita o Brusque no estádio Augusto Bauer e, em caso de vitória, assegura vaga na final da Série C, além de ajudar o rival a garantir vaga matematicamente.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias