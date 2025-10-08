Três meses após rescindir contrato, o meia Gabriel Mendes entrou na Justiça contra o Avaí por salários atrasados. Conhecido como "01 da várzea", o jogador pede R$ 200 mil.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na ação, o atleta de 30 anos cobra o pagamento de salários e direitos de imagem pelos três meses em que esteve no elenco do Leão da Ilha. A dívida é de cerca de R$ 60 mil, mas Gabriel Mendes pede R$ 200 mil, com o acréscimo de férias, 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Além dele, outros atletas entraram com pedidos judiciais pelo mesmo motivo, como o goleiro Douglas Friedrich e volante Barreto. O atacante William Pottker, que saiu em janeiro, já ganhou a causa de R$ 1 milhão. Há dois meses, o elenco chegou a abandonar um treino em protesto pelos atrasos salariais.

continua após a publicidade

Todos os envolvidos alegam que tentaram acordo com a diretoria, que não cumpriu ou não firmou nenhum novo compromisso. O Avaí não se manifesta sobre ações judiciais e afirma que está em Recuperação Judicial (RJ) desde o ano passado, quando os processos julgados entram na fila do plano de pagamento.

01 da várzea no futebol

Gabriel Mendes, 01 da várzea, ganhou bandeira da torcida do MEC Tiradentes. Foto: Reprodução/Redes sociais

Sem passar por clubes nas categorias de base, Gabriel Mendes começou a carreira no profissional em 2016, aos 20 anos, pelo Barcelona Esportivo-SP, na quinta divisão. Depois, ele rodou clubes paulistas, como Guarulhos, Nacional e União Suzano, além de três passagens pelo Atlético-PB.

continua após a publicidade

Desde o ano passado, atuava no Santa Catarina e foi eleito o melhor meia da Série B do estadual de 2024, com a conquista do acesso. Nesta temporada, ele também se destacou na primeira divisão do Catarinense com quatro assistências em 11 jogos, além de ajudar a levar o time até a semifinal.

Contratado por empréstimo, Gabriel Mendes ficou pouco mais de três meses no Avaí. Ele chegou em abril para a disputa da Série B e atuou em nove jogos, sendo titular apenas uma vez - não marcou gol e nem deu assistência em 255 minutos em campo.

Foi o próprio atleta que pediu a rescisão de contrato com o Leão após jogar por 21 minutos em julho, em duas partidas diferentes. Na época, o jogador declarou que faria uma pausa no futebol profissional para cuidar da saúde mental e "voltar a ser feliz".

01 volta para a várzea e acerta com Kings League

Considerado o melhor jogador de várzea de São Paulo, Gabriel Mendes acertou com o Estrela do Suisso e o Jardim Verona para atuar no amador paulista. Ele marcou gol logo na estreia.

No mês seguinte, ele foi anunciado como reforço do Dendele FC, da Kings League Brazil. No primeiro semestre deste ano, o time foi vice-campeão ao perder a final para a Furia FC.

Avaí na Série B

Com 30 rodadas disputadas, o Avaí ocupa a 11ª colocação, com 40 pontos. A distância para o G-4 é a mesma da ZR: oito pontos. Restam oito jogos para o fim da Série B.