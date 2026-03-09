menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Botafogo x Barcelona-EQU: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores

Equipes decidem vaga na fase de grupos da competição continental

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
14:27
Botafogo x Barcelona-EQU pela Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBotafogo x Barcelona-EQU pela Libertadores (Foto: Arte/Lance!)
O Botafogo encara o Barcelona-EQU nesta terça-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming. Clique para assistir a Botafogo x Barcelona-EQU:

Relacionadas

➡️ Botafogo deve repetir dupla de ataque para 'decisão' com Barcelona

Na partida de ida, em Guayaquil, o time equatoriano abriu o placar com Villalba na primeira etapa, mas Matheus Martins deixou tudo igual e deixou um cenário favorável para o Glorioso resolver em casa.

Com o resultado conquistado fora de casa, o time comandado por Martín Anselmi precisa de uma vitória simples para avançar e disputar a fase de grupos da Libertadores. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

As equipes chegam para o confronto após boas vitórias no sábado (7). De um lado, o Alvinegro levantou o troféu da Taça Rio após 3 a 1 sobre o Bangu, utilizando time alternativo. Do outro, o Barcelona-EQU, do técnico César Farias, com time misto, venceu o Emelec por 1 a 0 no Monumental Isidro Romero Carbo.

Matheus Martins fez o gol do Botafogo em Guayaquil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Matheus Martins fez o gol do Botafogo em Guayaquil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja mais sobre Botafogo x Barcelona-EQU:

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BARCELONA-(EQU)
LIBERTADORES - TERCEIRA FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)
🖥️ VAR: Mathias Riqulme (CH)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton (Wallace Davi), Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.

BARCELONA-EQU: Contreras, Vallecilla, Rangel, Báez e Carabalí; Quiñónez, Celiz e Rojas; Mina, Castillo e Benedetto. Técnico: César Farias.

