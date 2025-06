Ex-Corinthians sai de vice-lanterna da Série B e assume time da Série C

O técnico Roger Silva deixou o Athletic, vice-lanterna da Série B, para assumir o Londrina, que briga por acesso na Série C. O treinador foi apresentado na segunda-feira (9).

O comandante chegou para a vaga de Claudinei Oliveira, que pediu demissão. Ele trocou o Tubarão pelo Paysandu, último colocado da Segundona, que pagou uma multa de R$ 300 mil para tirá-lo do time paranaense.

- Essa é a grande oportunidade da minha carreira. É uma equipe grande, uma equipe de massa. Não é de Série C, não pode estar. Se Deus quiser, a gente vai junto para a Série B. Muita humildade, pé no chão o tempo todo. É um grande desafio - afirmou Roger Silva, em entrevista coletiva.

Londrina na Série C

O Londrina é o quinto colocado da Série C, com 13 pontos em oito rodadas. O Tubarão está na zona de classificação para o mata-mata, fase que oito times avançam. Ainda restam 11 jogos na fase de grupo.

No Paranaense, o clube foi semifinalista e caiu para o campeão Operário, mas garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026.

Roger Silva fez história no Athletic

O técnico entregou o cargo no Athletic na semana passada após uma campanha de 20% de aproveitamento como debutante na competição nacional. O Esquadrão era o então penúltimo colocado da Série B, com apenas seis pontos em 10 jogos.

Roger Silva, entretanto, teve uma boa campanha no comando do time mineiro. Em três passagens, ele conseguiu o acesso à Série B, foi semifinalista do Campeonato Mineiro (2025) e conquistou o Título do Interior (2022 e 2023), a Recopa Mineira (2023) e o Troféu Inconfidência (2024).

Carreira de Roger Silva

Roger Silva começou a trajetória como treinador em 2021, na Inter de Limeira-SP, clube que pendurou as chuteiras. Ele passou pelo Athletic em 2022, voltou para o time paulista e acertou novamente com o Esquadrão. O comandante ainda teve passagens por Pouso Alegre, Manaus e Primavera-SP antes de retornar ao Athletic nas duas últimas temporadas.

Como jogador, ele iniciou na Ponte Petra, clube que teve cinco passagens. O ex-atacante atuou em outros times tradicionais, como Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Sport, Athletico, Bahia, Vitória, Internacional, Corinthians, Botafogo e Chapecoense. No exterior, jogou no Al Nassr, Kashima Reysol e Suwon Bluewings.

As conquistas dele em campo foram a Libertadores (2005, São Paulo), Pernambucano e Copa do Brasil (2008, Sport) e Baiano (Vitória, 2009), além de dois títulos no Japão.