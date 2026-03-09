Com Lingard, Corinthians faz penúltimo treino de olho no Coritiba

O Corinthians concluiu o penúltimo treino preparatório para enfrentar o Coritiba, adversário de uma sequência de quatro jogos do Timão pelo Campeonato Brasileiro neste mês. Na manhã desta segunda-feira (09), no CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Dorival Júnior organizou trabalhos táticos visando à quinta rodada do Nacional.

A semana do Timão começou com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção do clube. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho técnico de posse de bola.

Na sequência, Dorival Júnior comandou um exercício tático de dez contra dez, organizou uma atividade estratégica e trabalhou jogadas de bola parada. Um complemento de finalizações também foi aplicado na parte final do treino.

Nas imagens divulgadas pelo Corinthians, foi possível ver Jesse Lingard trabalhando com o elenco do Timão. O Corinthians prega cautela neste retorno, visto que o atleta não entra em campo desde novembro do ano passado, quando atuou na vitória por 2 a 1 do FC Seoul. Além disso, ainda aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF).

Uma das novidades foi o início da fase de transição física do meio-campista Matheus Pereira. O jogador se recupera de uma lesão de grau dois no bíceps femoral da coxa esquerda.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Sequência do Corinthians

O Timão encerra a preparação nesta terça-feira (10) no CT Dr. Joaquim Grava. Ao longo do mês, a equipe terá pela frente Coritiba, no dia 11, na Neo Química Arena; o Santos, no dia 15, na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena.

A equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O Alvinegro estreou com derrota por 2 a 1 para o Bahia, conquistou vitórias sobre Red Bull Bragantino (2 a 0) e Athletico-PR (1 a 0) e empatou com o Cruzeiro em 1 a 1.

Calendário

Corinthians x Coritiba – Quarta-feira, 11/03, às 21h30

– Quarta-feira, 11/03, às 21h30 Santos x Corinthians – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x Corinthians – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 Corinthians x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

