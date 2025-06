Lanterna da Série B paga multa e tira treinador de time da Série C

Lanterna da Série B, o Paysandu acertou com um novo técnico para a temporada. O Papão pagou a multa rescisória ao Londrina e assinou com Claudinei Oliveira nesta quinta-feira (5).

O Paysandu desembolsou R$ 300 mil para tirar Claudinei Oliveira do Londrina. O treinador chega junto com o filho e auxiliar, Felipe Oliveira, e substitui Luizinho Lopes, demitido na segunda-feira (2).

O comandante se apresenta direto em Cuiabá, onde o Papão encara o Dourado pela 11ª rodada do Brasileiro,. O jogo está marcado para sexta-feira (5), às 21h35, na Arena Pantanal.

O Paysandu é o último colocado da Série B, com quatro pontos em 10 jogos. A equipe paraense ainda não venceu na competição e acumula quatro empates e seis derrotas, com aproveitamento de 13%.

Claudinei Oliveira teve aproveitamento de 55,3% no Londrina. Foto: Rafael Martins/Londrina

Paysandu reforça o elenco

Para tentar evitar um possível rebaixamento, o Paysandu também tem feito mudanças no grupo de jogadores. A janela de transferência do Mundial de Clubes fica aberta entre 2 e 10 de junho.

A diretoria já acertou com o zagueiro Thiago Heleno (Athletico), o volante Ronaldo Henrique (Avaí), o meia-atacante Wendel Jr (Itabaiana) e o atacante Petterson (Juventude). Por outro lado, o atacante argentino Benjamín Borasi pediu para sair, enquanto o volante Espinoza, o meia Giovanni e o atacante Cavalleri não atuam mais pelo clube.

Claudinei Oliveira no Londrina

Claudinei Oliveira chegou ao Londrina em maio do ano passado e fez 44 jogos, com 20 vitórias, 13 empates e 11 derrotas, em um aproveitamento de 55,3%. No período, o Tubarão brigou pelo acesso na Série C do ano passado, foi semifinalista do Paranaense deste ano e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026.

Atualmente, o LEC é o quinto colocado na Série C, com 13 pontos em oito rodadas: três vitórias, quatro empates e uma derrota. O clube ainda procura um substituto para Claudinei Oliveira.