A Justiça do Estado de São Paulo acatou a denúncia do Ministério Público e tornou Duilio Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians, réu por apropriação indébita para fins pessoais durante sua gestão, que durou entre 2021 e 2023.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O caso é conduzido pelo promotor Cássio Conserino, que também investiga a atuação de Andrés Sanchez, denunciado pelo mesmo delito.

O Ministério Público aponta o valor de R$ 41,8 mil, com correção monetária e juros. O promotor também pede uma indenização ao Corinthians por danos morais no valor de R$ 31,3 mil. Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro do clube alvinegro, também se tornou réu.

O caso é analisado pela juíza Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves, da 15ª Vara Criminal de São Paulo.

Na decisão, a magistrada decidiu não acatar o bloqueio dos bens do ex-presidente, nem a quebra de sigilo bancário ou fiscal, além de negar outras medidas cautelares.

continua após a publicidade

Em nota, a defesa de Duilio Monteiro Alves, por meio do advogado Lucas Lopes Knupp, afirmou confiar no Poder Judiciário e acreditar que os fatos serão esclarecidos durante o processo.

Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)

Veja abaixo o pronunciamento

A defesa de Duilio Monteiro Alves informa que tomou conhecimento da decisão judicial que recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público, medida que representa o início formal do processo, etapa em que os fatos passam a ser analisados com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

continua após a publicidade

Na mesma decisão, a Justiça indeferiu pedidos feitos pelo Ministério Público, como a quebra de sigilos bancário e fiscal, o bloqueio de bens e outras medidas restritivas, por entender que não havia elementos que justificassem tais providências.

A defesa de Duilio Monteiro Alves reafirma sua confiança no Poder Judiciário e no devido processo legal, certos de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos ao longo da tramitação do processo.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.