Corinthians sai na frente com Yuri Alberto, mas Santos empata no apagar das luzes com Gabigol

O Santos e o Corinthians ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (22), na Vila Belmiro, em duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Timão construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, com gol de Yuri Alberto, que havia desperdiçado uma cobrança de pênalti minutos antes de balançar as redes e abrir o placar.

A equipe do Parque São Jorge contou pela primeira vez com Matheus Pereira como titular. Revelado pelo clube, o jogador é o segundo reforço apresentado nesta temporada.

Dorival Júnior também deu espaço a André Luiz, que, mesmo com apenas 19 anos, vem ganhando a confiança do treinador. Garro entrou no segundo tempo e fez sua estreia na temporada após se recuperar de uma cirurgia no punho esquerdo.

O Santos teve como novidade o retorno de Gabriel Barbosa ao time titular, formando o trio ofensivo ao lado de Barreal e Thaciano. E foi justamente dos pés do Menino da Vila que saiu o gol de empate santista: em cobrança de falta já nos acréscimos do segundo tempo, o atacante balançou as redes e levou a torcida ao delírio.

Como foi o jogo?

O Santos começou a partida tentando atacar, mas não encontrava muitos espaços para se infiltrar no ataque. Gabriel Barbosa chegou a marcar aos oito minutos, mas o gol foi anulado por impedimento.

Depois de muita insistência pelo lado direito, o Timão balançou as redes aos 16 minutos com Yuri Alberto driblando e finalizando livre, mas Gabriel Brazão espalmou. No rebote, Bidu recebeu de Carillo e bateu para outra grande defesa do arqueiro santista. No terceiro chute, Yuri abriu o placar para os visitantes.

Na comemoração, houve provocação direcionada à torcida santista, que vaiou o camisa 9 desde a divulgação da escalação. Revelado pelo Santos, o atacante não conseguiu se firmar no time profissional, mas tem o ex-clube como sua principal vítima: em dez partidas, marcou sete gols.

O gol silenciou a Vila Belmiro em uma revolta dos torcedores pelo desempenho ruim do time da casa, em minutos antes celebrava uma cobrança de pênalti de Yuri Alberto para fora. Ele deslocou o Brazão, mas chutou para fora. Aliviada, a torcida continuou apoiando, mas após o gol, se revoltou com vaias para Zé Ivaldo, que falhou na marcação nas duas oportunidades.

O Corinthians seguiu dominando a partida com Gustavo Henrique cabeceando para fora e Matheuzinho cruzando rasteiro para a grande área, mas defesa santista fez o corte.

Nem mesmo a pausa para hidratação fez com que o Santos melhorasse a organização em campo. Rollheiser até chegou de cabeça, mas com pouca intensidade. Yuri Alberto respondeu pelo lado esquerdo chutando, mas pela rede do lado de fora.

O Peixe ainda tentou insistir com Rollheiser, Gabigol e Barreal, mas o Corinthians não deixava de oferecer perigo. Gabriel Brazão chegou a ir até o meio de campo para orientar o time. O Timão teve a oportunidade de marcar novamente antes do intervalo com Matheuzinho após dura falta de Igor Vinícius em André, que ficou só no cartão amarelo. Mas, a bola saiu por cima do gol de Brazão.

Na volta do intervalo, o Corinthians manteve o controle da partida. Os minutos iniciais do segundo tempo foram marcados por muitas faltas e por um clima cada vez mais hostil na Vila Belmiro. A torcida passou a vaiar constantemente o desempenho da equipe e também as substituições promovidas, como a entrada de Lautaro Díaz na vaga de Thaciano.

A tensão à beira do gramado refletiu o ambiente nas arquibancadas. Vojvoda recebeu o primeiro cartão amarelo desde que assumiu o comando do Peixe. Do outro lado, Dorival Júnior também foi advertido após pedir a intervenção do VAR para analisar uma entrada de Barreal em Matheuzinho. No total, foram 14 cartões amarelos aplicados para os dois times.

Gabriel Barbosa marca no fim e empata o clássico para o Santos diante do Corinthians. (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

Nos minutos finais, o Corinthians ainda tentou manter a pressão. Rodrigo Garro e Raniele participaram das últimas investidas ofensivas e, aos 41 minutos, Matheus Bidu quase ampliou ao arriscar um chute de perna esquerda, obrigando Gabriel Brazão a espalmar e evitar o segundo gol.

O Santos, porém, encontrou o empate após muita insistência. Aos 48 minutos do segundo tempo, Gabriel Barbosa cobrou falta com precisão, a bola passou por baixo de Hugo Souza e morreu no fundo das redes. O gol serviu para apaziguar os ânimos na Vila Belmiro, que até então vaiava o próprio time, embora as torcidas organizadas tenham mantido os protestos, pedindo mais honra à camisa.

Ao apito final, os jogadores do Santos se reuniram no gramado para aplaudir os torcedores presentes nas arquibancadas. Do outro lado, o Corinthians deixou o campo com semblante de abatimento, consciente de que deixou escapar a vitória e os três pontos nos instantes derradeiros da partida.

Ficha Técnica:

⚽SANTOS 1 X 1 CORINTHIANS

🏆Campeonato Paulista - 4ª rodada

📑Data: Quarta-feira, dia 22 de janeiro

⏰Horário: 19h30 (de Brasília)

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

🗣️Arbitragem: Lucas Canetto Bellote

🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Anderson Jose de Moraes Coelho

📟4º árbitro: Murilo Tarrega Victor

📲VAR: Thiago Duarte Peixoto

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinícius, Willian Arão, Juan Pablo Vojvoda, Mayke, Gabriel Menino, Gabriel Babrosa, Adonis Frías e Robinho Jr. (Santos) - Dorival Jr, André Ramalho, Carillo, André, Matheus Pereira e Gustavo Henrique (Corinthians)

🥅 Gols: Yuri Alberto (16'/1ºT) - Corinthians e Gabriel Barbosa (48'/2ºT)

👭 Público: 13.693

💰 Renda: R$928.598,57

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Zé Rafael), Adonis Frias, Zé Ivaldo e Vini Lira; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Menino) e Rollheiser (Robinho Jr.); Barreal (Miguelito), Gabigol e Thaciano (Lautaro Díaz).

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.)

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho,e Matheus Bidu; Raniele (Gabriel Paulista), Breno Bidon, André; Matheus Pereira (Charles), Carrillo (Garro); Yuri Alberto (Vitinho)

