Kaiki comemora título e comenta permanência no Cruzeiro

Depois de ficar próximo de deixar o Cruzeiro para fechar com o Como, da Itália, o lateral-esquerdo Kaiki conquistou, no último domingo (8), seu primeiro título como jogador profissional. Após a partida, o atleta celebrou a conquista e abriu o jogo sobre sua permanência.

– Um título muito importante, ganhar esse presentão de aniversário. Dedico a toda nação celeste, que eles merecem esse título – festejou.

– Esse título é muito importante para mim, meu primeiro título jogando profissionalmente. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui jogando. Que seja o primeiro de muitos. Valeu a pena ficar. Estou focado no Cruzeiro para, se Deus quiser, vencer mais títulos – ressaltou Kaiki.

1 . Cruzeiro conquista título do Campeonato Mineiro após seis anos

Cruzeiro campeão mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

