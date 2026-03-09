Atlético-MG se pronuncia oficialmente por confusão generalizada no clássico

O Atlético se manifestou oficialmente sobre a confusão generalizada ocorrida no clássico contra o Cruzeiro, disputado no último domingo (9). A briga aconteceu nos minutos finais da partida, que terminou com a derrota do Atlético por 1 a 0 para o rival, resultado que culminou no vice-campeonato do Galo.

Em nota oficial, o clube destacou seu compromisso com o respeito e com o fair play no futebol. A diretoria também afirmou que o episódio será tratado internamente para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer.

Confira a nota oficial do clube:

" O Clube Atlético Mineiro e seus atletas não corroboram com qualquer forma de violência no futebol. Ao final da partida disputada neste domingo, no Estádio Mineirão, válida pela final do Campeonato Mineiro, registraram-se cenas lamentáveis de mútuas agressões envolvendo atletas em campo. O Clube reafirma seu compromisso com o respeito, com o fair play e com os valores que devem nortear o esporte. Internamente, daremos as tratativas necessárias para que situações como essa não se repitam."

Confira a confusão generalizada:

O que aconteceu em Cruzeiro x Atlético?

A final do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, disputada neste domingo (8), no Mineirão, terminou marcada por uma grande confusão generalizada. Dentro de campo, o Cruzeiro garantiu o título estadual, mas a comemoração acabou ofuscada pelos episódios de violência nos minutos finais da partida.

O tumulto começou no último lance do jogo, quando o meia Christian se chocou com o goleiro Éverson. O arqueiro do Atlético não gostou da jogada e reagiu de forma agressiva. A atitude provocou a reação de outros jogadores e, em poucos instantes, a situação evoluiu para uma briga generalizada no gramado do estádio.