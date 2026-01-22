O atacante Gabigol marcou o gol de empate do Santos nos acréscimos do clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, na noite desta quinta-feira (22), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Após a partida, o camisa 9 do Peixe falou sobre a partida e também criticou o calendário e até mesmo a bola da competição.

- Eu acho que é um jogo muito complicado. Na minha opinião, é um pecado ter um clássico depois de duas ou três semanas de treino. Os jogadores não estão 100%, muitas dores, é normal em razão do pouco tempo de preparação. A gente sabe que precisa de mais tempo, mas acredito que foi um clássico disputado. Foi 50% a 50%, tiveram bons momentos e nós também. No final a gente poderia até ter virado o jogo, acho que quando é assim, começo de temporada, os jogos precisam ser mais abertos - iniciou o atacante santista.

Gabigol afirmou que vários jogadores vêm jogando no sacrifício neste início de temporada, mas apesar disso, foi um clássico com entrega e sem deixar de pontuar dentro de casa.

- O que vale é a luta, a entrega. Vários jogadores já no sacríficio e dentro de casa não podemos deixar escapar pontos. Acredito que foi um grande empate. Em relação à falta, acho que é questão de momento, por cima da barreira acho que ficava um pouco curto, não iria subir e descer. Desculpa, mas essa bola é horrível, então eu tinha o canto do goleiro e eu optei por fazer isso - completou o camisa 9.

Com o empate, o Santos chegou a cinco pontos em quatro jogos, sendo uma vitória, dois empates e uma derrota, ocupando a oitava posição na tabela de classificação. Na próxima partida, o time vai encarar o RB Bragantino, no domingo (25), na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília).

