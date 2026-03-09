Conselho Deliberativo do Corinthians vota reforma do estatuto nesta segunda
Proposta será analisada pelos conselheiros antes de seguir para decisão dos sócios
O Corinthians reúne seu Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (09), no Parque São Jorge, para uma votação sobre a possível reforma do estatuto do clube. A medida é a última etapa antes de o texto ser enviado aos sócios, que irão votar e decidir sobre a proposta.
Nesta segunda-feira (09), a primeira chamada acontecerá às 18h e a segunda às 19h. Para que seja aprovada, a proposta precisa ter ao menos metade dos votos e mais um.
As principais mudanças propostas envolvem o direito ao voto para membros do programa Fiel Torcedor, a adoção de votação individual para a eleição de conselheiros, a realização de eleição presidencial em dois turnos, a cassação do mandato de conselheiros que faltarem a três reuniões e a inclusão de regras relacionadas à criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Os temas da votação foram definidos por meio de audiências realizadas no Parque São Jorge, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.
Veja abaixo os temas definidos no Corinthians:
- 01/12 - Denominação, Sede, Duração, Fins e Patrimônio. Quadro Social. Poderes Sociais.
- 04/12 - Votação do Fiel Torcedor
- 08/12 - Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade.
- 16/12 - Poderes Sociais, Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade
- 21/1 - Sistemas de eleição para o Conselho Deliberativo. Regras de votação, voto online, regulamentos.
- 23/01 - Conselho Deliberativo: composição, funcionamento e deliberação.
- 26/01 - Sistema de votação para a Diretoria: turno único ou dois turnos. Conselheiro Vitalício Honorário.
- 29/01 - Conselho de Orientação (CORI) e Conselho Fiscal (CF).
- 02/02 - Diretoria: estrutura, governança, integridade e responsabilização. Finanças: receitas, despesas, limites, antecipações e controles. Regulamentos, regimentos e instruções.
- 04/02 - Disposições Gerais. Disposições Transitórias e cronograma de implementação.
- 09/02 - Outros.
