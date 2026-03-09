menu hamburguer
Corinthians

Conselho Deliberativo do Corinthians vota reforma do estatuto nesta segunda

Proposta será analisada pelos conselheiros antes de seguir para decisão dos sócios

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 09/03/2026
09:31
Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
O Corinthians reúne seu Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (09), no Parque São Jorge, para uma votação sobre a possível reforma do estatuto do clube. A medida é a última etapa antes de o texto ser enviado aos sócios, que irão votar e decidir sobre a proposta.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesta segunda-feira (09), a primeira chamada acontecerá às 18h e a segunda às 19h. Para que seja aprovada, a proposta precisa ter ao menos metade dos votos e mais um.

As principais mudanças propostas envolvem o direito ao voto para membros do programa Fiel Torcedor, a adoção de votação individual para a eleição de conselheiros, a realização de eleição presidencial em dois turnos, a cassação do mandato de conselheiros que faltarem a três reuniões e a inclusão de regras relacionadas à criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Os temas da votação foram definidos por meio de audiências realizadas no Parque São Jorge, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Romeu Tuma Júnior se desculpou com torcedores (Foto: Guilherme Amaro)
Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto: Guilherme Amaro)

Veja abaixo os temas definidos no Corinthians:

  1. 01/12 - Denominação, Sede, Duração, Fins e Patrimônio. Quadro Social. Poderes Sociais.
  2. 04/12 - Votação do Fiel Torcedor
  3. 08/12 - Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade.
  4. 16/12 - Poderes Sociais, Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade
  5. 21/1 - Sistemas de eleição para o Conselho Deliberativo. Regras de votação, voto online, regulamentos.
  6. 23/01 - Conselho Deliberativo: composição, funcionamento e deliberação.
  7. 26/01 - Sistema de votação para a Diretoria: turno único ou dois turnos. Conselheiro Vitalício Honorário.
  8. 29/01 - Conselho de Orientação (CORI) e Conselho Fiscal (CF).
  9. 02/02 - Diretoria: estrutura, governança, integridade e responsabilização. Finanças: receitas, despesas, limites, antecipações e controles. Regulamentos, regimentos e instruções.
  10. 04/02 - Disposições Gerais. Disposições Transitórias e cronograma de implementação.
  11. 09/02 - Outros.

