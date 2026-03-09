Conselho Deliberativo do Corinthians vota reforma do estatuto nesta segunda

O Corinthians reúne seu Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (09), no Parque São Jorge, para uma votação sobre a possível reforma do estatuto do clube. A medida é a última etapa antes de o texto ser enviado aos sócios, que irão votar e decidir sobre a proposta.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nesta segunda-feira (09), a primeira chamada acontecerá às 18h e a segunda às 19h. Para que seja aprovada, a proposta precisa ter ao menos metade dos votos e mais um.

As principais mudanças propostas envolvem o direito ao voto para membros do programa Fiel Torcedor, a adoção de votação individual para a eleição de conselheiros, a realização de eleição presidencial em dois turnos, a cassação do mandato de conselheiros que faltarem a três reuniões e a inclusão de regras relacionadas à criação de uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

continua após a publicidade

Os temas da votação foram definidos por meio de audiências realizadas no Parque São Jorge, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026.

Romeu Tuma, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto: Guilherme Amaro)

Veja abaixo os temas definidos no Corinthians:

01/12 - Denominação, Sede, Duração, Fins e Patrimônio. Quadro Social. Poderes Sociais. 04/12 - Votação do Fiel Torcedor 08/12 - Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade. 16/12 - Poderes Sociais, Assembleia Geral, Convocação, Quórum e Publicidade 21/1 - Sistemas de eleição para o Conselho Deliberativo. Regras de votação, voto online, regulamentos. 23/01 - Conselho Deliberativo: composição, funcionamento e deliberação. 26/01 - Sistema de votação para a Diretoria: turno único ou dois turnos. Conselheiro Vitalício Honorário. 29/01 - Conselho de Orientação (CORI) e Conselho Fiscal (CF). 02/02 - Diretoria: estrutura, governança, integridade e responsabilização. Finanças: receitas, despesas, limites, antecipações e controles. Regulamentos, regimentos e instruções. 04/02 - Disposições Gerais. Disposições Transitórias e cronograma de implementação. 09/02 - Outros.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.