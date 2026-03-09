Cássio fala sobre briga em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Não é meu perfil'

Em um jogo quente que terminou com uma briga generalizada, o Cruzeiro conquistou o título do Campeonato Mineiro ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 no Mineirão. Após a partida, o goleiro Cássio comentou sobre a confusão no fim do confronto.

continua após a publicidade

– Nunca fui um cara de briga, nada. Uma pena entrar em confusão, não é meu perfil. Não foi legal isso, mas não apaga o título que o Cruzeiro ganhou do rival aqui. É algo secundário, não é a primeira vez que acontece – disse o goleiro.

– Adrenalina alta, todos querendo ganhar. Teve a confusão no final, uma série de pessoas poderiam ter evitado. Mas aconteceu, está no passado. O importante é que o Cruzeiro foi campeão. O resto é o resto, acontece, mas não queremos que aconteça novamente – complementou Cássio.

continua após a publicidade

Cruzeiro conquista o Campeonato Mineiro após seis anos

O Cruzeiro venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na final do Campeonato Mineiro na noite deste domingo (8). A equipe comandada por Tite coroou a melhor campanha do torneio com um triunfo em um jogo caótico no Mineirão. Kaio Jorge marcou o único gol do clássico que terminou em pancadaria,

A confusão começou após o goleiro Everson receber uma chegada de Christian e se irritar com o lance, partindo para cima do meia do Cruzeiro. A situação rapidamente se agravou e outros jogadores entraram na discussão, dando início a uma briga generalizada.

continua após a publicidade

Cruzeiro campeão mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além dos atletas que estavam em campo, jogadores do banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram no tumulto. Cruzeiro e Atlético, a partida foi marcada por uma confusão generalizada entre os jogadores. Atletas das duas equipes trocaram socos e pontapés, gerando um grande tumulto em campo.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.