Hulk pede desculpas por briga em Cruzeiro x Atlético-MG: 'Assumo minha parte'

O atacante Hulk se manifestou na manhã desta segunda-feira (9) por meio das redes sociais sobre a confusão generalizada ocorrida no clássico entre Cruzeiro e Atlético, disputado no último domingo (8). O jogador lamentou o episódio e pediu desculpas pelo ocorrido.

O tumulto começou no último lance da partida, quando Christian, meia do Cruzeiro, se chocou com o goleiro do Atlético, Éverson. O arqueiro não gostou da jogada do adversário e reagiu com agressividade, o que desencadeou a reação de outros jogadores.

Em poucos instantes, a situação se transformou em uma grande briga generalizada no gramado do Mineirão. Além dos atletas que estavam em campo, jogadores que estavam no banco de reservas, membros das comissões técnicas e outros integrantes das equipes também se envolveram na confusão.

Diante da gravidade do tumulto, foi necessária a intervenção da polícia e dos seguranças do estádio para conter a situação.

Pronunciamento de Hulk sobre a briga em Cruzeiro x Atlético

— O que aconteceu ontem não representa os valores que o futebol deve transmitir. A rivalidade faz parte do esporte, mas o respeito sempre precisa estar acima de qualquer emoção. Peço desculpas a todos que estavam no estádio, a quem assistiu pela televisão e principalmente às crianças que têm o futebol como inspiração. O que vimos em campo não é o exemplo que queremos dar.

Assumo a minha parte no que aconteceu e lamento por aquele momento. Tenho certeza de que muitos dos atletas envolvidos ali são homens de caráter, pais de família e pessoas responsáveis que jamais entram em campo com a intenção de prejudicar alguém.

Erramos, mas também precisamos reconhecer quando erramos e aprender com isso. Que esse episódio sirva de reflexão para todos nós. Seguimos em frente, respeitando o futebol e todos que amam o esporte. — Hulk via Instagram