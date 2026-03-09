Não é Vitor Roque: imprensa portuguesa elege herói do Palmeiras no título do Paulistão
Abel Ferreira entra no noticiário da mídia esportiva portuguesa nesta segunda-feira (8)
O Palmeiras venceu sua 27ª taça do Campeonato Paulista ao derrotar o Novorizontino por 2 a 1, na noite deste domingo (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, sob forte chuva durante os 90 minutos. Abel Ferreira, por sua vez, tornou-se o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 troféus. Assim, o mister ganhou espaço na imprensa portuguesa.
Não é novidade a imprensa europeia noticiar acontecimentos do futebol brasileiro, especialmente quando envolvem personagens conhecidos pelo público do Velho Continente. No caso, após uma carreira média como atleta no futebol português, Abel Ferreira foi ganhar grande prestígio como treinador no Brasil.
Com mais um caneco para o currículo no Palmeiras, os jornais lusitanos destacaram o fato de o técnico se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube e fizeram ampla cobertura do título. As publicações repercutiram também as entrevistas concedidas por Abel Ferreira após a partida. Abaixo, veja as principais manchetes dos jornais "A Bola", "Record" e "O Jogo", respectivamente:
Se à beira do campo havia comando de Abel, dentro das quatro linhas o Palmeiras teve como principais destaques sua dupla de ataque formada por Flaco López, com seis bolas na rede e três assistências, e Vitor Roque, com três gols e um passe decisivo. Além disso, Ramón Sosa terminou o Campeonato Paulista com quatro assistências.
Cabeça fria, coração quente e mão na taça 🍷
|Posição 🔢
|Treinador 🧢
|Títulos 🏆
1
Abel Ferreira
11
2
Oswaldo Brandão
10
3
Vanderlei Luxemburgo
8
4
Ventura Cambon
7
5
Luiz Felipe Scolari
6
6
Humberto Cabelli
4
Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 para um casamento que poucos imaginavam que daria tão certo. O treinador, que tinha passagens por Sporting, Braga e PAOK, da Grécia, assumiu em outubro daquele ano para manter o Verdão no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Em cinco anos no cargo, soma 11 taças pelo clube:
- Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026
- Supercopa do Brasil: 2023
- Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023
- Recopa Sul-Americana: 2022
- Copa Libertadores da América: 2020 e 2021
- Copa do Brasil: 2020
Com a última conquista, Abel Ferreira ultrapassou Oswaldo Brandão, treinador que esteve à frente do Palmeiras em cinco oportunidades diferentes entre as décadas de 1940 e 1970. Abel já havia superado outros nomes marcantes da história do clube, como Vanderlei Luxemburgo, que teve passagem vitoriosa na primeira metade da década de 1990, e Luiz Felipe Scolari, com mais de uma experiência vencedora pelo Palestra.
