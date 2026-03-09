O Palmeiras venceu sua 27ª taça do Campeonato Paulista ao derrotar o Novorizontino por 2 a 1, na noite deste domingo (8), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, sob forte chuva durante os 90 minutos. Abel Ferreira, por sua vez, tornou-se o técnico mais vitorioso da história do clube, com 11 troféus. Assim, o mister ganhou espaço na imprensa portuguesa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Não é novidade a imprensa europeia noticiar acontecimentos do futebol brasileiro, especialmente quando envolvem personagens conhecidos pelo público do Velho Continente. No caso, após uma carreira média como atleta no futebol português, Abel Ferreira foi ganhar grande prestígio como treinador no Brasil.

continua após a publicidade

Com mais um caneco para o currículo no Palmeiras, os jornais lusitanos destacaram o fato de o técnico se tornar o treinador mais vitorioso da história do clube e fizeram ampla cobertura do título. As publicações repercutiram também as entrevistas concedidas por Abel Ferreira após a partida. Abaixo, veja as principais manchetes dos jornais "A Bola", "Record" e "O Jogo", respectivamente:

Se à beira do campo havia comando de Abel, dentro das quatro linhas o Palmeiras teve como principais destaques sua dupla de ataque formada por Flaco López, com seis bolas na rede e três assistências, e Vitor Roque, com três gols e um passe decisivo. Além disso, Ramón Sosa terminou o Campeonato Paulista com quatro assistências.

continua após a publicidade

Cabeça fria, coração quente e mão na taça 🍷

Posição 🔢 Treinador 🧢 Títulos 🏆 1 Abel Ferreira 11 2 Oswaldo Brandão 10 3 Vanderlei Luxemburgo 8 4 Ventura Cambon 7 5 Luiz Felipe Scolari 6 6 Humberto Cabelli 4

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em 2020 para um casamento que poucos imaginavam que daria tão certo. O treinador, que tinha passagens por Sporting, Braga e PAOK, da Grécia, assumiu em outubro daquele ano para manter o Verdão no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Em cinco anos no cargo, soma 11 taças pelo clube:

Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026

Supercopa do Brasil: 2023

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Recopa Sul-Americana: 2022

Copa Libertadores da América: 2020 e 2021

Copa do Brasil: 2020

Com a última conquista, Abel Ferreira ultrapassou Oswaldo Brandão, treinador que esteve à frente do Palmeiras em cinco oportunidades diferentes entre as décadas de 1940 e 1970. Abel já havia superado outros nomes marcantes da história do clube, como Vanderlei Luxemburgo, que teve passagem vitoriosa na primeira metade da década de 1990, e Luiz Felipe Scolari, com mais de uma experiência vencedora pelo Palestra.

Novorizontino x Palmeiras: Abel Ferreira comemora após a partida válida pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista de 2026 (Foto: Léo Barrilari/Gazeta Press)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.