O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) multou o Athletico em R$ 20 mil pela invasão e tentativa de agressão de um torcedor contra o goleiro Hugo Souza, do Corinthians, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena da Baixada, em 27 de agosto. O Furacão corria o risco de perder mando de campo.

O julgamento da 1ª Comissão Disciplinar aconteceu na tarde desta segunda-feira (10), no Rio de Janeiro. Essa foi a mesma sessão do caso do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, por suposto envolvimento em apostas esportivas.

O Athletico tinha sido denunciado nos artigos 213 e 184 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O primeiro era 'deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: invasão do campo ou local da disputa do evento desportivo'. Por unanimidade, o Furacão foi punido com multa de R$ 20 mil devido aos arremessos de objetos no gramado - a pena variava de R$ 100 a R$ 100 mil.

A segunda denúncia falava em 'quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão, pratica duas ou mais infrações, aplicam-se cumulativamente as penas", com possibilidade de perda de mando de campo de uma a 10 partidas. O clube paranaense foi absolvido de forma unânime por identificar o torcedor e, posteriormente, suspender a torcida organizada por três jogos.

Além disso, o técnico atleticano Odair Hellmann também foi absolvido das expulsões diante do Corinthians e do São Paulo, ambos pela Copa do Brasil. Ele já cumpriu os jogos automáticos de suspensão.

Relembre o caso de Athletico x Corinthians, denunciado pelo STJD

No final do jogo, logo após a polêmica do gol anulado de Viveros por toque na mão no início da jogada, um torcedor do Athletico invadiu o gramado para agredir o goleiro corintiano Hugo de Souza, que não reagiu. Ele foi levado para a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), mas acabou liberado sem depor devido a embriaguez.

Oito dias depois, se apresentou à Polícia Civil e assinou um Termo Circustanciado (TC). Morador de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Gilisantos Carlos tem 29 anos. O torcedor, que não é sócio do Athletico, vai responder por provocação de tumulto, já que o jogador do Coringão não o denunciou por agressão.

Curiosamente, ele se apresentará nesta quarta-feira (5) na sede do Ministério Público do Paraná (MP-PR) para receber uma proposta de transação penal, que consiste em uma sanção alternativa, como o pagamento de multa ou restrição de direitos. Essa medida evita a abertura de um processo criminal formal.

Athletico na Série B

O Athletico assumiu provisoriamente a vice-liderança, com 59 pontos, mas pode ser ultrapassado pela quarta Chapecoense, que tem 58 pontos e recebe o América-MG nesta segunda-feira (10). O líder Coritiba (61) e o terceiro Remo (59) completam o G-4.

Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) também estão próximos e na briga por acesso. Para subir, o Furacão encara a Ferroviária-SP (16º, fora) e o América-MG (14º, casa) como adversários.

Ferroviária-SP x Athletico: domingo (16), às 16h30, Fonte Luminosa

Athletico x América-MG: domingo (22), às 16h30, Arena da Baixada