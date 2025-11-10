Operário-PR fica próximo de permanência na Série B e renova com treinador
Treinador de 48 anos chegou em junho ao Fantasma
O Operário-PR está próximo de garantir a permanência na Série B para 2026 e pode até comemorar nesta segunda-feira (10). Além disso, a diretoria alvinegra acertou a renovação com o técnico Alex Souza.
O Fantasma empatou em 2 a 2 com o CRB no domingo (9), no estádio Rei Pelé e chegou a 44 pontos, na 13ª colocação. A distância para o Botafogo-SP, que abre a ZR, é de seis pontos, mas a Pantera ainda joga nesta noite, às 19h (de Brasília), em Ribeirão Preto (SP), contra o Amazonas.
Caso o time paulista perca em casa, a equipe paranaense já está garantida na Segundona do ano que vem pelo número de vitórias. Em caso de empate, basta um ponto para conquistar o objetivo.
Se tiver um triunfo do Botafogo-SP, a Ferroviária-SP passa a abrir o Z-4, com 40 pontos. O Operário-PR, assim, necessitaria de um triunfo para não depender de outros resultados.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco do Fantasma cair é mínimo: 0,12%. O time alvinegro ainda enfrenta o Atlético-GO (fora) e a Ferroviária-SP (casa).
Alex renova com o Operário-PR
Alex já tinha externado o desejo de ficar no Fantasma e aguardava uma reunião para definir o futuro. No sábado (8), as partes entraram em acordo para um contrato até o fim da próxima temporada.
No clube há quase cinco meses, o treinador pegou o Operário-PR na 15ª posição da Série B, a quatro pontos da zona de rebaixamento. Ele chegou a ficar sete jogos invicto e até vislumbrou uma briga por acesso, mas caiu de rendimento em outubro e no começo de novembro.
Com Alex, o Fantasma tem mais empates (9) do que vitórias (7) e derrotas (8). O aproveitamento é de 41,6%.
- A continuidade reforça a confiança da diretoria alvinegra no trabalho, na dedicação e no projeto de longo prazo liderado pelo treinador. Junto com Alex, os auxiliares técnicos Zé Roberto e João Cavalcanti também permanecem na comissão técnica principal - diz o texto do clube.
Números de Alex no Operário-PR
- 24 jogos
- 7 vitórias
- 9 empates
- 8 derrotas
- 41,6% de aproveitamento
- 24 gols marcados
- 27 gols sofridos
Carreira de Alex
O último trabalho de Alex foi no Antalyaspor, da Turquia, onde foi demitido em janeiro. No comando da equipe, somou 21 jogos, com oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.
Além da experiência no futebol turco, o ex-meia também trabalhou nas categorias de base do São Paulo e comandou a equipe principal do Avaí. No clube catarinense, esteve à frente em apenas 18 partidas, com seis vitórias, quatro empates e oito derrotas, com aproveitamento de 40%.
Nesse período, o Leão da Ilha balançou as redes 22 vezes e sofreu 25 gols, em jogos válidos pela Série B, Copa do Brasil e Campeonato Catarinense.
