O Fluminense vive boa fase desde a chegada de Luis Zubeldía. Sob o comando do argentino, foram 17 vitórias e apenas cinco derrotas em 26 jogos, incluindo uma sequência invicta jogando no Maracanã.

No domingo (8), o momento foi coroado com o primeiro título pelo Flu, o da Taça Guanabara de 2026. Titular na vitória sobre o Maricá, que confirmou o campeonato tricolor, Guga exaltou a identidade criada pelo técnico.

— Acho que a gente tem criado uma identidade, um DNA. O professor conseguiu já implantar isso, está muito claro. O pessoal que chegou já entendeu o trabalho, já conseguiu se adaptar rápido. Como eu falei, é um grupo muito trabalhador, muito humilde. Desde o ano passado, acho que ficou faltando um título para a gente. Porque a gente merecia, mas a gente sabe como está o futebol. Esse ano a gente já começou muito bem, começou muito forte. Todos os jogos a gente já colocou o nosso ritmo. Já está aí o primeiro grande título. E que a gente possa continuar nesse ponto, porque esse grupo merece muito. E a gente vai trabalhar muito forte para conquistar grandes títulos. — disse o lateral direito.

Zubeldía em campo durante Fluminense x Maricá (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

— Ele sempre fala que dependente do adversário, quem joga é o Fluminense. E acho que a gente entendeu isso. Para levar a cada jogo realmente uma decisão. Independente do adversário, a gente conseguir colocar o nosso ritmo de jogo. Hoje mais uma vez a gente conseguiu. Não foi um placar elástico, a gente conseguiu só um gol. Mas o Maricá se defendeu muito bem. A gente criou grandes chances ainda de ampliar o placar. Mas o mais importante foi a vitória e coroar com esse primeiro título da temporada. Mas é isso, acho que dependente do adversário, dependente do jogo, do campeonato. Ele

sempre cobra quem joga é o Fluminense. E acho que a gente entendeu isso — explicou.

A conquista da Taça Guanabara coloca mais um troféu na galeria de Guga pelo Fluminense. Desde que chegou, ganhou duas vezes a taça, duas vezes o Carioca, a Libertadores e a Recopa. Em 2026, o lateral espera buscar mais conquistas.

— Um sentimento de muita gratidão. É sempre uma honra conquistar títulos com essa camisa. Independente do campeonato, é uma responsabilidade grande. Esse grupo merece. Acho que a gente tem um grande ano pela frente. Que seja o primeiro título de muitos ainda para a gente conquistar durante essa temporada. E é isso, cara. Estou muito feliz. Mais um título na conta e vamos embora.

O que vem aí para o Fluminense

O próximo jogo do Fluminense é na quinta-feira (12), contra o Botafogo. Válida pela terceira rodada do Brasileirão, a partida será às 19h30, no Maracanã. Pelo Carioca, o Tricolor enfrentará o Bangu nas quartas de final. A decisão será em jogo único e está marcada para acontecer no dia 15 ou 16 de fevereiro.

