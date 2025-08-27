Um fato lamentável marcou a vitória do Corinthians sobre o Athletico por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Nos acréscimos da partida, um vândalo, que assistiu ao jogo nas arquibancadas do time paranaense, invadiu o gramado e agrediu Hugo Souza, goleiro do Timão.

Wilton Pereira Sampaio, árbitro da partida, interrompeu a partida após o ato. Os jogadores do Corinthians chegaram a entrar na frente de Hugo Souza. Outros torcedores nas arquibancadas da Ligga Arena jogaram copos e outros objetos no gramado. Mediante o clima quente, a partida foi encerrada.

O Athletico vive um período de instabilidade na temporada. O clube paranaense ocupa a 12ª colocação da Série B. A derrota contra o Corinthians é mais um episódio de violência na Ligga Arena. Em 2021, na final da Copa do Brasil, torcedores do Furacão jogaram objetos nos jogadores do Atlético Mineiro, que conquistou o título naquela ocasião.

Hugo Souza foi empurrado por torcedor do Athletico que invadiu o campo após a vitória do Timão (Foto: Robson Mafra/AGIF)

O que vem por aí?

A partida de volta será apenas no dia 10 de setembro, quarta-feira, após o final da Data Fifa. O jogo será na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes da paralisação do calendário nacional, o Corinthians encara o Palmeiras, no domingo (31), às 18h30, também em Itaquera.

O compromisso do Athletico Paranaense será no sábado (30), contra o Novorizontino, novamente na Ligga Arena. A Série B não para a Data Fifa, e no dia 6 de setembro, o Furacão encara o Botafogo de Ribeirão Preto, no interior paulista.