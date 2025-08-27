O Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Gui Negão marcou o gol do Timão nesta quarta-feira (27). O confronto de volta está marcado para o dia 10 de setembro, na Neo Química Arena.

Gui Negão marcou pela terceira vez consecutiva pelo clube alvinegro. Substituto de Yuri Alberto, que se recupera de uma cirurgia de hérnia, o jovem da base se firma cada vez mais na equipe. Memphis voltou a ser relacionado após se recuperar de lesão muscular e voltou jogar depois de 20 dias. O Athletico chegou a empatar o duelo com Benavidez, mas Wilton Pereira Sampaio anulou após revisão do VAR.

Como foi a partida?

Mesmo como visitante, o Corinthians tomou a iniciativa no início do confronto. Nos primeiros 15 minutos, o Timão chegou a ter 81% da posse de bola. A primeira boa chance do clube alvinegro foi com Maycon, em finalização fora de área que por pouco não acertou o canto do gol defendido por Santos.

O Athletico melhorou no duelo. Em sua primeira oportunidade, aos 19 minutos, Léo Derick fez boa jogada pela esquerda, cruzou, Luis Fernando entrou sozinho na área e finalizou por cima do gol. O Furacão foi ficando a vontade na partida e teve suas, poucas, mais boas chances. Riveros fez boa jogada na grande área, finalizou e Hugo Souza defendeu.

Metódico, as principais jogadas do Corinthians passavam sempre pelos pés do Garro, que na ausência de Memphis, que começou no banco de reservas, e Yuri Alberto, era o mais criativo do lado alvinegro. O argentino ficou próximo do gol no final do primeiro tempo, quando finalizou da grande área e Santos fez boa defesa novamente.

Dorival Júnior mudou o esquema tático no segundo tempo. O treinador alvinegro colocou Cacá no lugar de Charles, e liberou os laterais. A tentativa surtiu efeito aos 12 minutos da etapa final. Vitinho lançou na área, Matheuzinho alcançou, cruzou para o meio e Gui Negão completou para as redes. Foi o terceiro gol do jovem da base em três partidas.

O Athletico Paranaense teve sua melhor chance da segunda etapa aos 23 minutos. Riveros dividiu com Gustavo Henrique dentro da área, acabou ajeitando com a mão na queda e Benavidez finalizou para marcar. Wilton Pereira Sampaio anulou o gol após revisão do VAR.

Memphis entrou aos 30 minutos, e voltou a jogar após 20 dias. Em desvantagem, o Athletico passou a pressionar o Corinthians em busca do empate. Nos acréscimos, Patrick cabeceou na pequena área e Hugo Souza fez grande defesa para manter a vitória.

Athletico Paranaense e Corinthians ficaram no empate (Foto: Hedeson Alves/AGIF)

O que vem por aí?

A partida de volta será apenas no dia 10 de setembro, quarta-feira, após o final da Data Fifa. O jogo será na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes da paralisação do calendário nacional, o Corinthians encara o Palmeiras, no domingo (31), às 18h30, também em Itaquera.

O compromisso do Athletico Paranaense será no sábado (30), contra o Novorizontino, novamente na Ligga Arena. A Série B não para a Data Fifa, e no dia 6 de setembro, o Furacão encara o Botafogo de Ribeirão Preto, no interior paulista.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO PARANAENSE 0 x 1 CORINTHIANS

COPA DO BRASIL - JOGO DE IDA - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR);

⚽ Gols: Gui Negão (12'/2ªT)

🟨 Cartões amarelos: Léo Derik (ATH); Matheuzinho (COR); Gustavo Henrique (COR); Benavidez (ATH)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATHLETICO PARANAENSE (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Benavídez (Renan Peixoto), Aguirre, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Patrick e Zapelli (Dudu); Mendoza (Leozinho), Luiz Fernando (Madson) e Kevin Viveros.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho (Félix Torres), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Ryan), Charles (Cacá), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Memphis; Kayke (Vitinho) e Gui Negão

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)