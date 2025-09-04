Athletico x Corinthians: torcedor que agrediu Hugo Souza se apresenta à Polícia

O torcedor do Athletico que invadiu o gramado para agredir o goleiro corintiano Hugo de Souza se apresentou à Polícia Civil nesta quinta-feira (4), oito dias após o ocorrido na Arena da Baixada. O ato aconteceu na vitória do Corinthians por 1 a 0, com gol de Gui Negão, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Morador de Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Gilisantos Carlos assinou Termo Circunstanciado (TC) na Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) por provocação de tumulto, já que o jogador do Coringão não o denunciou por agressão. Ele tem 29 anos.

O torcedor, agora, terá que comparecer na sede do Ministério Público do Paraná (MP-PR) em 5 de novembro e receberá uma proposta de transação penal, que consiste em uma sanção alternativa, como o pagamento de multa ou restrição de direitos. Essa medida evita a abertura de um processo criminal formal. O torcedor não teve o nome revelado.

- Peço desculpas à organizada. Não foi por intenção, foi só por bebida mesmo. Desculpa - declarou, em vídeo divulgado pela Demafe, em referência à torcida Os Fanáticos, punida pelo Athletico em três jogos.

Após a invasão, Santos até foi levado pelos seguranças do Furacão ao Juizado Especial Criminal (JECrim), dentro da Arena, mas acabou liberado sem depor devido a embriaguez. O torcedor não é sócio do Athletico.

Athletico aguarda denúncia do STJD

No começo da semana, ao punir a organizada, o Athletico afirmou que foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela invasão e outros incidentes. O clube, contudo, não informou os artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A Procuradoria do STJD deve se basear no artigo 213, que alega que o clube "deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo". As penas vão de perda de um a 10 mandos de campo e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Árbitro relata agressão de torcedor do Athletico em Hugo Souza

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula, divulgada na madrugada de quinta-feira (28), a agressão do torcedor ao goleiro Hugo Souza. No documento, ele cita que interrompeu a partida após o ato e, devido ao clima quente em campo, a partida foi encerrada.

- Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças. Ao mesmo tempo, foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis, contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante - afirmou.

Na zona mista da Arena da Baixada, o goleiro recém-convocado para a Seleção Brasileira reforçou a indignação com o episódio e destacou a necessidade de repudiar atitudes como essa. Para o goleiro, invadir o campo para agredir um jogador é inaceitável e mancha até mesmo a torcida que se comportou de forma correta.

— Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto é 'se ele vier, ele vai tomar', mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha, eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio. Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer - declarou Hugo Souza.

Nota oficial do Athletico

"O Club Athletico Paranaense esclarece que o torcedor que invadiu o gramado na partida de ontem, contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência. Ele não é sócio do Clube.

O Athletico não admite esse tipo de comportamento e adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves, garantindo a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e demais profissionais presentes no campo de jogo.

O Clube acompanhará de perto o andamento da questão criminal, além de adotar as providências judiciais cabíveis contra o infrator.

O Athletico Paranaense reafirma seu compromisso inegociável com a ordem, a segurança e o respeito ao esporte".

Partida de volta

Com a vantagem do empate, o Corinthians encara o Athletico em na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.