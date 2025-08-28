Athletico x Corinthians: Polícia prende torcedores atleticanos por invasão e injúria racial

A vitória do Corinthians 1 a 0, com gol de Gui Negão, em cima do Athletico, na noite de quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, rendeu duas prisões fora de campo. Dois torcedores do Furacão foram detidos na Arena da Baixada.

Os dois casos foram na reta final da partida. Logo após o árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) anular o gol atleticano de Viveros, por toque na mão no início da jogada, um torcedor xingou e proferiu insultos racistas a um jogador não identificado do Corinão.

Ele foi denunciado por outro torcedor do Furacão, que estava ao lado e se sentiu ofendido, e a Polícia Civil o prendeu em flagrante por injúria racial. Detido na Central de Flagrantes de Curitiba, após depoimentos dos dois envolvidos e de um segurança do clube paranaense, o homem passará por audiência de custódia - a pena do crime é de dois a cinco anos de prisão.

Em seguida, logo após a polêmica do gol anulado, um outro torcedor rubro-negro invadiu o gramado para agredir o goleiro corintiano Hugo de Souza, que não reagiu. Ele foi levado para a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe), mas acabou liberadosem depor devido a embriaguez.

Identificado, o torcedor é natural de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), e tem 29 anos. A Demafe vai intimá-lo para responder no juizado especial criminal, com emissão de termo circunstanciado, por provocação de tumulto, já que o jogador do Coringão não o denunciou por agressão.

Árbitro relata agressão de torcedor do Athletico em Hugo Souza

O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou na súmula, divulgada na madrugada de quinta-feira (28), agressão do torcedor ao goleiro Hugo Souza. No documento, ele cita que interrompeu a partida após o ato e, devido ao clima quente em campo, a partida foi encerrada.

- Aos 52 minutos do segundo tempo, um torcedor da equipe mandante invadiu o campo de jogo indo em direção ao goleiro Hugo de Souza Nogueira, da equipe do Corinthians, e desferindo um empurrão, sendo contido em seguida por atletas e seguranças. Ao mesmo tempo, foram arremessados no campo de jogo vários copos descartáveis, contendo líquidos não identificados vindo da torcida da equipe mandante - afirmou.

Na zona mista da Arena da Baixada, o goleiro recém-convocado para a Seleção Brasileira reforçou a indignação com o episódio e destacou a necessidade de repudiar atitudes como essa. Para o goleiro, invadir o campo para agredir um jogador é inaceitável e mancha até mesmo a torcida que se comportou de forma correta.

— Na hora que eu vi ele vindo em minha direção, nosso instinto é 'se ele vier, ele vai tomar', mas eu não posso. Eu não posso, tive que manter a calma. Qualquer atitude minha, eu poderia ser expulso e prejudicar minha equipe. Tive que manter a calma. Na hora que ele chegou perto, ele se deparou com a besteira que ele tinha feito, então diminuiu o ritmo que ele veio. Tem que repudiar essa atitude, não pode existir. Não existe invadir o campo para agredir o jogador. Torcedor vem, torcedor do Athletico veio, fez uma festa bonita. Então, isso estraga o que eles fizeram na arquibancada. Isso não pode acontecer - declarou Hugo Souza.

Partida de volta

Com a vantagem do empate, o Corinthians encara o Athletico apenas em 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Coringão volta a campo contra o Palmeiras no domingo (31), às 18h30, em casa, pela 22ª rodada do Brasileirão, e terá uma pausa de partidas pela Data Fifa, entre 1 e 9 de setembro.