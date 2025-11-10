Na beira da ZR, a Ferroviária-SP demitiu o técnico Claudinei Oliveira nesta segunda-feira (10), a duas rodadas do fim da Série B. A saída acontece após a derrota por 2 a 1 para o Athletic-MG, concorrente direto na luta contra o rebaixamento, fora de casa.

O comandante substituiu Vinícius Bergantin, demitido em setembro após a 26ª rodada da Série B. Em nove jogos, foram apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 29,6%.

O treinador de 56 anos assumiu a Locomotiva da rodada 28, na 15ª colocação, com 32 pontos, três pontos acima da ZR. Claudinei Oliveira entrega o time em 16º colocado, com 40 pontos, dois pontos acima da zona de degola.

O treinador tinha contrato até o final de 2026 e saiu junto com o auxiliar-técnico Felipe Oliveira, filho dele. Quem assume interinamente a Ferroviária-SP é o auxiliar permanente Daniel Azambuja.

Ferroviária-SP está próxima da ZR da Série B

Em campo, a Locomotiva vive um jejum na Segundona e não vence há sete jogos, com quatro empates e três derrotas. A última vitória por 2 a 1 contra o Botafogo-SP, fora de casa, em 28 de setembro, pela 29ª rodada.

Na beira do Z-4, a Ferroviária-SP pode entrar na zona de rebaixamento se o Botafogo-SP vencer o Amazonas nesta noite, em Ribeirão Preto (SP), em confronto direto. A equipe paulista ainda encara o Athletico, dentro do G-4, e o Operário-PR, já garantido na Série B, nos últimos dois jogos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de rebaixamento é de 44,7%, o terceiro maior. Volta Redonda (99,9%) e Amazonas (89%) estão à frente, enquanto o Paysandu já foi rebaixado.

Carreira de Claudinei Oliveira

A Ferroviária-SP foi o terceiro clube de Claudinei Oliveira na temporada. Antes, ele comandou o Paysandu e o Londrina.

Natural de Santos (SP), Claudinei Oliveira começou a carreira de treinador na base do Santos em 2009 e foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013. No mesmo ano, ele assumiu o profissional do Peixe e ficou da terceira rodada até o final do Brasileirão, com a sétima posição.

Depois, ele rodou o Brasil e passou por Goiás, Paraná (3x), Athletico, Vitória, Avaí, Sport, Chapecoense, Botafogo-SP, Operário-PR, Vila Nova e Guarani, além de Londrina e Paysandu.

O único título no profissional foi o Catarinense de 2021 pelo Leão da Ilha. Na Série B, Claudinei Oliveira conquistou o acesso em 2016 e 2021, ambos pelo Avaí.

Veja a nota oficial da Ferroviária-SP

"A Ferroviária SAF comunica que Claudinei Oliveira não faz mais parte do comando da equipe profissional. O auxiliar Felipe Oliveira também encerra suas atividades junto ao clube.

A Ferroviária agradece aos profissionais pelos serviços prestados e pelo período de trabalho dedicado à equipe. Auxiliar técnico da comissão permanente, Daniel Azambuja, assumirá interinamente o comando da equipe nas partidas contra o Athletico Paranaense e o Operário".