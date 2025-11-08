Série B: Athletico vence, vira vice-líder e pode rebaixar o Volta Redonda
Furacão marca um gol em cada tempo e complica o Voltaço
O Athletico venceu o Volta Redonda por 2 a 0 na noite deste sábado (8), na Arena da Baixada, pela 36ª rodada da Série B. Viveros e Leozinho, um em cada tempo, marcaram os gols do Furacão.
Com o resultado, o Athletico pulou provisoriamente para a vice-liderança, com 59 pontos, e aguarda a Chapecoense atuar contra o América-MG. Já o Voltaço é o 19º colocado, com 34 pontos, e pode cair com antecedência se o Botafogo-SP bater o Amazonas, em casa, na segunda-feira (10).
Como foi o jogo?
O Volta Redonda iniciou melhor e assustou duas vezes em menos de 10 minutos. Raí, de voleio, mandou por cima do travessão, e Vitinho cabeceou para a defesa de Santos. Pouco depois, o Voltaço até balançou as redes, com Marquinhos, mas o gol foi anulado por impedimento.
O Athletico demorou para acordar, mas marcou na primeira chegada. Terán lançou nas costas da zaga, Mendoza ajeitou com qualidade e cruzou para o meio da área - Julimar se antecipou e bateu rasteiro no canto esquerdo de Jefferson. 1x0.
Com a vantagem, o Furacão cresceu na partida e quase ampliou com Viveros, que mandou uma bomba na área em cima do goleiro. Nos acréscimos, ele teve outra oportunidade ao driblar Lucas Adell e ser travado por Bruno Barra na hora de finalizar na pequena área.
Na volta do intervalo, o Volta Redonda rondou a área atleticana e não conseguiu criar. Para piorar, deixou espaço para o contra-ataque e levou mais um do Athletico. Viveros ganhou na corrida de Igor Morais e tocou para Leozinho, cara a cara com o goleiro, tocar de bico no canto direito. 2x0.
O Furacão continuou em cima, e Mendoza encontrou Benavídez que, na área, soltou uma pancada para Jefferson espalmar. Desesperado, o Voltaço foi pro ataque e teve boas chances com André Luiz, na pequena área, ao chutar em cima de Benavídez, em cabeçada de Lucas Adell que Santos espalmou no reflexo e em chute de PK que raspou o travessão. Na reta final, Viveros ainda obrigou Jefferson a espalmar uma pancada de esquerda e evitar o terceiro gol rubro-negro.
O que vem por aí?
O Athletico volta a campo contra a Ferroviária-SP no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa. Já o Volta Redonda recebe a Chapecoense no sábado (15), às 16h30, no Raulino de Oliveira. Os jogos são válidos pela 37ª rodada da Série B.
✅ FICHA TÉCNICA
ATHLETICO 2X0 VOLTA REDONDA
SÉRIE B DO BRASILEIRO - 36ª RODADA
📆 Data e horário: Sábado, 8 de novembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
🥅 Gols: Julimar 25/1ºT e Leozinho 11/2ºT (Athletico)
🟨 Cartões amarelos: Leozinho (Athletico); Igor Morais, Ygor Catatau (Volta Redonda)
🟥 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)
🚩 Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)
🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
⚽ESCALAÇÕES
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Mendoza (Patrick), Felipinho, Leozinho (Aguirre), Zapelli e Léo Derik; Julimar (Luiz Fernando) e Viveros.
VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)
Jefferson Paulino; Jhonny, Igor Morais (Thallyson), Lucas Adell e Caio Roque (Sánchez); Bruno Barra, André Luiz (Adson) e Raí (PK); MV, Marquinhos e Vitinho (Ygor Catatau).
