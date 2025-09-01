Athletico suspende organizada em três jogos por ‘violência, desordem e ameaças’

O Athletico suspendeu a torcida Os Fanáticos pelos próximos três jogos na Arena da Baixada. A decisão, divulgada na tarde desta segunda-feira (1), foi motivada por " recentes episódios de violência, desordem e ameças" da organizada.

O Furacão proibiu o acesso de camisas, bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares em todos os setores do estádio. A medida vale para as partidas contra o Vila Nova (21), Operário (27) e Avaí (14/10), todos pela Série B, e será reavaliada posteriormente pela diretoria, seja para encerrar ou aumentar a punição.

De acordo com a nota, a torcida Os Fanáticos praticou atos violentos tanto dentro quanto fora da Arena e colocou em risco a segurança de torcedores e funcionários. O clube elenca incidentes contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em 27 de agosto, como a invasão do torcedor que agrediu o goleiro Hugo Souza, e diante do Cuiabá, pela Segundona, em 16 de agosto, com arremessos de sinalizadores e tentativa de invasão de campo.

Por conta dos episódios, o Athletico afirmou que foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no duelo do mata-mata e que aguarda a formalização da denúncia do confronto pela Série B. O clube, contudo, não informa os artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

A Procuradoria do STJD deve se basear no artigo 213, que alega que o clube "deixa de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo". As penas vão de perda de um a 10 mandos de campo e multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Athletico proíbe novamente materiais da organizada na Arena da Baixada. Foto: Roberto Souza/Athletico

Veja a nota oficial do Athletico sobre a punição da organizada

"O Club Athletico Paranaense informa que, a partir da próxima partida como mandante, prevista para ocorrer em 21 de setembro de 2025, estará proibido o acesso de adereços vinculados à Torcida Organizada Os Fanáticos ("TOF") em todos os setores do estádio, medida válida para as próximas três partidas com mando do clube.

Estão incluídos na proibição: bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares.

A decisão decorre de recentes episódios de violência, ameaças e desordem praticados por integrantes da referida torcida organizada, tanto dentro quanto fora do estádio, colocando em risco a segurança de torcedores e funcionários.

O Athletico foi denunciado na data de hoje (1º) em razão dos incidentes havidos na partida contra o Corinthians - Copa do Brasil (27/08), em razão das seguintes condutas:

• Invasão de campo por torcedor que, momentos antes, trajava camisa da TOF;

• Arremessos de objetos e líquidos em campo em diferentes momentos da partida;

• Briga entre integrantes da TOF nas dependências do Boulevard do estádio.

Com relação à partida contra o Cuiabá - Campeonato Brasileiro Série B (16/08), sabe-se que a denúncia está em fase de formalização e envolve as seguintes ocorrências:

• Arremessos de sinalizadores do setor da TOF para o campo de jogo, que culminou na paralisação da partida;

• Arremessos de líquidos, isqueiros e outros objetos;

• Tentativa de invasão de campo ao final da partida no setor da TOF, com chutes e golpes contra a divisória de acesso, acompanhada de ameaças e agressões contra funcionários.

A presente medida punitiva tem por objetivo preservar a ordem, garantir a segurança e assegurar o bem-estar dos demais torcedores. Após o período de três jogos, o clube reavaliará a decisão, levando em conta o cumprimento das restrições e o comportamento da torcida organizada também nas partidas como visitante.

O Athletico reafirma seu compromisso em adotar medidas preventivas e firmes para proteger a integridade do espetáculo esportivo. A decisão ora comunicada não se limita a uma resposta pontual, mas integra uma política contínua do clube de combate à violência e de promoção de um ambiente seguro e familiar nos estádios.

Contamos com a compreensão e o apoio da verdadeira torcida athleticana, composta por aqueles que apoiam com paixão, respeito e amor ao clube, sem recorrer à violência".