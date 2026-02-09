Gabriel Menino, dirigente e árbitro de São Paulo x Santos são denunciados no TJD-SP

O volante Gabriel Menino, o diretor executivo Alexandre Mattos e o árbitro João Vitor Gobi, que apitou o clássico entre São Paulo x Santos, disputado no Morumbis, pelo Paulistão, foram denunciados nesta segunda-feira (9) no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) por conflitos ocorridos durante o clássico do último dia 31 de janeiro.

Durante a partida, ainda no intervalo, jogadores dos dois times reclamaram de xingamentos do árbitro no lateral Vinicius Lira, do Peixe. Do lado Tricolor, Sabino foi durante entrevista, enquanto Zé Rafael reforçou as acusações pelo lado Alvinegro. Com isso, João Vitor Gobi foi enquadrado no artigo 273, que cita a prática de "atos com excesso ou abuso de autoridade".

A pena pode variar de uma advertência até uma suspensão por 180 dias, além de possível multa que pode chegar a R$ 1.000,00. O julgamento do trio ocorrerá nesta terça-feira (10), a partir das 17h (de Brasília).

Já em relação a Gabriel Menino, expulso na partida após receber o segundo cartão amarelo por falta dura, foi enquadrado nos artigos 250 (impedir uma oportunidade clara de gol); 258, segundo parágrafo, inciso dois (desrespeitar a equipe de arbitragem); e 219 (danificar praça de desporto).

A arbitragem relatou na súmula que o volante santista disparou xingamentos e chutou uma das bases para reposição de bolas do jogo. A pena mais forte, assim como a do árbitro, pode chegar a 180 dias de suspensão.

Já o diretor Alexandre Mattos, que também reclamou da falta de critério do árbitro, foi denunciado no artigo 258-B por ter invadido o espaço dos árbitros no intervalo da partida.

