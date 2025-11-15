A dois jogos do fim, a Série B do Brasileirão não tem nenhum clube com acesso confirmado pela primeira vez na história. A distância do vice-líder Athletico para o sétimo Novorizontino é de apenas dois pontos.

O Coritiba teve a possibilidade de subir na rodada passada, mas as vitórias de Furacão e Criciúma o impediram de comemorar com antecedência. Agora, com 64 pontos e disparado na liderança, basta um empate com o Athletic no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, para confirmar o acesso - a vitória ainda dá o título antecipado na 37ª rodada.

Já a disputa para as outras supostas vagas é acirrada. Athletico (2º, 59 pontos), Remo (3º, 59) e Chapecoense (4º, 58) completam o G-4, mas outros três times estão na cola.

Criciúma (5º, 58), Goiás (6º, 58) e Novorizontino (7º, 57) seguem firmes na briga. Até mesmo o CRB, oitavo colocado com 53 pontos, ainda sonha com a possibilidade de subir.

Separados por dois pontos, Athletico e Novorizontino brigam por acesso na Série B. Foto: Basso Fotografia/Novorizontino)

Veja as chances de acesso na Série B

Coritiba: 99,99%

Athletico: 78,2%

Chapecoense: 60,3%

Remo: 55,8%

Criciúma: 49,6%

Goiás: 34,9%

Novorizontino: 21,2%

CRB: 00,28%

Fonte: UFMG

Jogos dos postulantes ao acesso na Série B

Coritiba: Athletic (c) e Amazonas (f)

Chapecoense: Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)

Athletico: Ferroviária (f) e América-MG (c)

Remo: Avaí (f) e Goiás (c)

Criciúma: Botafogo-SP (c) e Cuiabá (f)

Goiás: Novorizontino (c) e Remo (f)

Novorizontino: Goiás (f) e CRB (c)

CRB: Vila Nova (c) e Novorizontino (f)

Risco de rebaixamento

Ainda resta uma posição dentro da zona de rebaixamento para ser definida. O Paysandu foi rebaixado na 35ª rodada, enquanto o Volta Redonda caiu na 36ª rodada.

O Amazonas, com 36 pontos, foi o terceiro confirmado após empatar em 2 a 2 com o Papão, na Curuzu, na abertura da 37ª rodada, na sexta-feira (14).

Outros três times brigam diretamente para evitar a queda: Ferroviária-SP (17ª, 40 pontos), Athletic (16ª, 40 pontos) e Botafogo-SP (15ª, 41 pontos). Já Operário-PR (14ª, 45 pontos) e América-MG (13ª, 45 pontos) possuem risco abaixo de 1%.

Paysandu: 100%

Volta Redonda: 100%

Amazonas: 100%

Ferroviária-SP: 55,3%

Athletic: 29,8%

Botafogo-SP: 15,6%

Operário-PR: 0,26%

América-MG: 0000,3%

Fonte: UFMG

Jogos dos ameaçados de rebaixamento na Série B

Ferroviária-SP: Athletico (c) e Operário-PR (f)

Athletic: Coritiba (f) e Paysandu (c)

Botafogo-SP: Criciúma (f) e Avaí (c)

Operário-PR: Atlético-GO (f) e Ferroviária-SP (c)

América-MG: Cuiabá (c) e Athletico (f)