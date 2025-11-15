Série B: a duas rodadas do fim, vice-líder e 7º colocado têm dois pontos de diferença
Coxa está próximo de acesso, enquanto seis times brigam por três vagas
A dois jogos do fim, a Série B do Brasileirão não tem nenhum clube com acesso confirmado pela primeira vez na história. A distância do vice-líder Athletico para o sétimo Novorizontino é de apenas dois pontos.
O Coritiba teve a possibilidade de subir na rodada passada, mas as vitórias de Furacão e Criciúma o impediram de comemorar com antecedência. Agora, com 64 pontos e disparado na liderança, basta um empate com o Athletic no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, para confirmar o acesso - a vitória ainda dá o título antecipado na 37ª rodada.
Já a disputa para as outras supostas vagas é acirrada. Athletico (2º, 59 pontos), Remo (3º, 59) e Chapecoense (4º, 58) completam o G-4, mas outros três times estão na cola.
Criciúma (5º, 58), Goiás (6º, 58) e Novorizontino (7º, 57) seguem firmes na briga. Até mesmo o CRB, oitavo colocado com 53 pontos, ainda sonha com a possibilidade de subir.
➡️ Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão
Veja as chances de acesso na Série B
Coritiba: 99,99%
Athletico: 78,2%
Chapecoense: 60,3%
Remo: 55,8%
Criciúma: 49,6%
Goiás: 34,9%
Novorizontino: 21,2%
CRB: 00,28%
Fonte: UFMG
➡️ Faça a simulação da reta final da Série B do Brasileirão
Jogos dos postulantes ao acesso na Série B
Coritiba: Athletic (c) e Amazonas (f)
Chapecoense: Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)
Athletico: Ferroviária (f) e América-MG (c)
Remo: Avaí (f) e Goiás (c)
Criciúma: Botafogo-SP (c) e Cuiabá (f)
Goiás: Novorizontino (c) e Remo (f)
Novorizontino: Goiás (f) e CRB (c)
CRB: Vila Nova (c) e Novorizontino (f)
Risco de rebaixamento
Ainda resta uma posição dentro da zona de rebaixamento para ser definida. O Paysandu foi rebaixado na 35ª rodada, enquanto o Volta Redonda caiu na 36ª rodada.
O Amazonas, com 36 pontos, foi o terceiro confirmado após empatar em 2 a 2 com o Papão, na Curuzu, na abertura da 37ª rodada, na sexta-feira (14).
Outros três times brigam diretamente para evitar a queda: Ferroviária-SP (17ª, 40 pontos), Athletic (16ª, 40 pontos) e Botafogo-SP (15ª, 41 pontos). Já Operário-PR (14ª, 45 pontos) e América-MG (13ª, 45 pontos) possuem risco abaixo de 1%.
Paysandu: 100%
Volta Redonda: 100%
Amazonas: 100%
Ferroviária-SP: 55,3%
Athletic: 29,8%
Botafogo-SP: 15,6%
Operário-PR: 0,26%
América-MG: 0000,3%
Fonte: UFMG
Jogos dos ameaçados de rebaixamento na Série B
Ferroviária-SP: Athletico (c) e Operário-PR (f)
Athletic: Coritiba (f) e Paysandu (c)
Botafogo-SP: Criciúma (f) e Avaí (c)
Operário-PR: Atlético-GO (f) e Ferroviária-SP (c)
América-MG: Cuiabá (c) e Athletico (f)
