O torcedor bicolor viveu uma noite de tristeza nesta sexta-feira (31). O Paysandu está oficialmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A confirmação veio após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B.

Mesmo abrindo o placar, o Papão não conseguiu sustentar a vantagem e sofreu a virada, resultado que decretou matematicamente o rebaixamento com três rodadas de antecedência. Com 27 pontos conquistados em 35 jogos — fruto de cinco vitórias, 12 empates e 18 derrotas —, o clube ocupa a lanterna da competição e não tem mais chances de alcançar o Athletic-MG, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 37 pontos.

Campanha irregular e falta de reação

A temporada 2025 do Paysandu foi marcada por instabilidade e desempenho abaixo do esperado. O time teve dificuldades em engrenar uma sequência positiva e, mesmo com a troca no comando técnico — a chegada de Márcio Fernandes —, a reação não veio. A equipe apresentou fragilidade defensiva e pouca eficiência ofensiva, fatores decisivos para a queda.

Oitavo rebaixamento da história

O descenso deste ano representa o oitavo rebaixamento da história do clube paraense. Após passar cinco temporadas seguidas na Série C, o Paysandu havia conseguido o acesso em 2023 e se manteve na Série B em 2024. No entanto, a permanência durou pouco: em 2025, a falta de regularidade e as falhas de planejamento cobraram o preço.