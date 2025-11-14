O técnico Fábio Carille comentou a possibilidade do Goiás incentivar adversários para ajudar na conquista do acesso na Série B. Conhecida como 'mala branca', o recurso financeiro é usado no futebol brasileiro para outros times receberem um motivo extra pela vitória.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Todos nós sabemos que existe (mala branca). Não tem como esconder, vir aqui e falar outras situações. O que eu penso sobre isso: esse dinheiro que for dar para outra equipe, que dê para nós - declarou, em entrevista coletiva.

Sexto colocado, com 58 pontos, o Esmeraldino não depende mais apenas de si para subir à Série A. O time goiano passou boa parte na liderança e no G-4, mas caiu de produção no returno.

continua após a publicidade

À frente do Goiás, estão Criciúma (5º, 58), Chapecoense (4º, 58), Remo (3º, 59), Athletico (2º, 59) e Coritiba (1º, 64). O Novorizontino (7º, 57) também está na briga.

- Acredito que, com 64 pontos, estamos dentro. Com duas vitórias, dificilmente ficaremos fora. Essa rodada vai mostrar muito o que vai ser a última - completou.

continua após a publicidade

Nas duas rodadas finais, o Esmeraldino tem confrontos diretos: Novorizontino (casa) e Remo (fora). Nos jogos mais recentes contra concorrentes, a equipe goiana venceu o Criciúma e o Cuiabá, ambos como visitante, e perdeu para o Athletico, na Serrinha.

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Na 37ª rodada, os possíveis times que poderiam receber a mala branca do Goiás são Ferroviária-SP, Avaí, Volta Redonda e Botafogo-SP. Internamente, a diretoria acredita que o Coritiba, que enfrenta o Athletic e precisa apenas de um empate para subir, não entra na conta.

- Temos que fazer nossa parte. Se vai rolar mala branca, se não vai… Se vai rolar alguma ajuda, não adianta nada se não fizemos a nossa parte. Nós aqui dentro temos que pensar só em nós nesse momento - finalizou Carille.

Sem vencer há quatro jogos em casa, o Goiás recebe o Novorizontino no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Serrinha.

Torcida do Goiás na Serrinha, pela Série B. Foto: Heber Gomes/Agif/Gazeta Press

Veja as chances de acesso na Série B

Coritiba: 99,99%

Athletico: 78,2%

Chapecoense: 60,3%

Remo: 55,8%

Criciúma: 49,6%

Goiás: 34,9%

Novorizontino: 21,2%

CRB: 00,28%

Fonte: UFMG

➡️ Faça a simulação da reta final da Série B do Brasileirão

Jogos dos postulantes ao acesso na Série B

Coritiba: Athletic (c) e Amazonas (f)

Chapecoense: Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)

Athletico: Ferroviária (f) e América-MG (c)

Remo: Avaí (f) e Goiás (c)

Criciúma: Botafogo-SP (c) e Cuiabá (f)

Goiás: Novorizontino (c) e Remo (f)

Novorizontino: Goiás (f) e CRB (c)

CRB: Vila Nova (c) e Novorizontino (f)