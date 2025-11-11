A dois jogos do fim, a Série B do Brasileirão não tem nenhum clube com acesso confirmado pela primeira vez na história. O Coritiba teve a possibilidade de subir, mas as vitórias de Athletico e Criciúma o impediram de comemorar com antecedência.

Desde 2006, na era dos pontos corridos, a Segundona sempre teve, ao menos, um time com vaga na Série A do ano seguinte na 36ª rodada. Isso aconteceu em 73,6% das disputas da Série B, ou seja, em 14 das 19 edições.

Nos outros cinco anos, mais equipes estavam garantidas na elite. Em compensação, de 2018 pra cá, pelo menos uma das vagas foi definida somente na última rodada.

O time que confirmou o acesso mais rápido foi o Cruzeiro, em 2022, na 31ª rodada. Corinthians (2008), Portuguesa (2011) e Palmeiras (2013) vêm logo atrás, com subidas na 32ª rodada.

A disputa pelo acesso na Série B 2025

O líder Coxa, com 64 pontos, disparou na briga e precisa apenas de um empate para garantir presença na elite do futebol brasileiro na rodada 37. A equipe alviverde recebe o Athletic-MG no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

Já Athletico (59), Remo (59) e Chapecoense (58) completam o G-4, mas a briga está acirrada. Criciúma (58), Goiás (58) e Novorizontino (57) estão muito próximos pelas três supostas vagas restantes.

Veja as chances de acesso na Série B

1º Coritiba: 99,9%

2º Athletico: 75%

3º Remo: 59%

4º Chapecoense: 58%

5º Criciúma: 50%

6º Goiás: 38%

7º Novorizontino: 21%

Fonte: UFMG

Jogos dos postulantes ao acesso na Série B

Coritiba: Athletic (c) e Amazonas (f)

Chapecoense: Volta Redonda (f) e Atlético-GO (c)

Athletico: Ferroviária (f) e América-MG (c)

Remo: Avaí (f) e Goiás (c)

Criciúma: Botafogo-SP (c) e Cuiabá (f)

Goiás: Novorizontino (c) e Remo (f)

Novorizontino: Goiás (f) e CRB (c)

CRB: Vila Nova (c) e Novorizontino (f)

