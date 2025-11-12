O Coritiba encara o Athletic-MG no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B, para selar o acesso à elite do futebol brasileiro e também o título da competição. A equipe alviverde é a líder da Segundona, com 64 pontos.

A subida de divisão poderia ter sido confirmada na rodada passada, quando o Coxa bateu o Paysandu por 2 a 1, em Belém, mas as vitórias de Criciúma e Athletico impediram a comemoração antecipada. Agora, o time comandado por Mozart depende apenas de si.

A conta para subir à Série A e ser campeão pela terceira vez da Série B no final de semana é simples. Com a derrota da Chapecoense para o América-MG, o Coritiba precisa apenas vencer o Athletic-MG, que luta contra o rebaixamento, que garante os dois objetivos.

- Nós vamos enfrentar um adversário que tem uma pretensão importante de jogar a competição. Então, eles também vão ter que se expor, eles também vão ter que nos atacar. Vai ser um jogo duro, como todos os jogos são, mas eu tenho a convicção que nós vamos fazer o melhor jogo da temporada - afirmou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Caso o Coxa empate, o resultado garante apenas o acesso na Série B e tem que torcer para o Athletico não vencer a Ferroviária-SP, na Fonte Luminosa, no domingo (16), para ser campeão. Se perder, precisa de duas de cinco combinações para subir. Veja abaixo:

As contas por acesso e título do Coritiba na Série B

Vitória

Acesso

Título

Empate

Acesso

Título: Athletico não vencer a Ferroviária-SP

Derrota

Acesso (dois desses resultados): Athletico não ganhar da Ferroviária-SP, Remo não ganhar do Avaí, Chapecoense não ganhar do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP e empate entre Goiás x Novorizontino Título (todos esses resultados): Athletico não ganhar da Ferroviária-SP, Remo não ganhar do Avaí, Chapecoense não ganhar do Volta Redonda, Criciúma não ganhar do Botafogo-SP

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 64 pontos, seis pontos a mais que o Criciúma, quinto colocado. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,99% de chance de acesso e 93,8% de ser campeão.

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith