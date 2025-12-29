Ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani está há dois anos fora do cargo, e vivendo outra missão: a Squadra Sports, por ele fundada, comprou as SAFs do Londrina, do Linense (SP) e de três clubes de base. O Ypiranga (BA), o VF4 (PB) e Conquista (BA) pertence ao grupo. A migração foi tema de conversa recente ao podcast Sport Insider.

- Não sou um cara bilionário, longe de ser - garantiu o empresário, na conversa com o jornalista Rodrigo Capelo. E prosseguiu:

- Não sou louco de pagar o que muita gente está pagando por clubes aqui no Brasil. São compras bem racionais, cuidadosas e de ticket não muito elevados. O que eu quero é valorizar o clube - afirmou Bellintani, citando a compra do Londrina.

No Bahia, Bellintani esteve à frente no movimento que ajudou a estabilizar e, na sequência, vendeu a SAF ao Grupo City. Mas a estratégia da empresa que ele fundou na sequência é outra.

- Compramos (o Londrina) na baixa, subimos o clube (à Série B) e, hoje, o clube tem outro valor de mercado. Mas é investimento de longo prazo. Faço capital próprio no começo, entra o dinheiro da LFU que usei para pagar dívidas e fazer reforma do estádio - desenvolveu. Antes de completar:

- Não tenho essa grana para ser o sustentador único. Fazemos uma estratégia que, por camadas, vamos conseguindo fazer um projeto bem robusto financeiramente - garantiu.

O episódio está disponível no canal da N Sports no Youtube.

Canal vai transmitir o Catarinense

Além do programa próprio, que entrevistou o ex-presidente do Bahia, a N Sports também transmite campeonatos em canais no Youtube, Fast TV e tvs por assinatura. E o mais recente acerto foi para a exibição da próxima temporada do Catarinense. O canal vai transmitir, ao todo, 12 partidas da competição.