O Amazonas se tornou o terceiro clube rebaixado à Série C na noite desta sexta-feira (14). A Onça Pintada precisava vencer para seguir viva, mas empatou em 2 a 2 com Paysandu, que também já caiu na Série B, na Curuzu, pela 37ª rodada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em campo, o Papão saiu na frente com André Lima, aos 25 minutos da segunda etapa, em chute forte de dentro da área. Em dois minutos, contudo, o Amazonas virou. Diego Torres, com 31, e Joaquín Torres, aos 32, marcaram e deram esperança na briga contra o rebaixamento.

Nos acréscimos, Bryan Borges jogou o balde de água fria. Ele aproveitou vacilo da zaga após cobrança de falta e, no rebote, bateu rasteiro no canto esquerdo de Renan. Ainda deu tempo do próprio Bryan Borges desperdiçar um pênalti, aos 50.

continua após a publicidade

A um jogo do fim, o Amazonas chegou a 36 pontos e não pode mais alcançar o Athletic, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 40 pontos. Mesmo se vencesse, o time amazonense poderia cair se o Esquadrão e a Ferroviária-SP vencessem o Coritiba e o Athletico, respectivamente, no complemento das partidas.

Na atual edição da Série B, a Onça Pintada passou a ter a zaga mais vazada, com 53 gols sofridos em 37 partidas. Já o ataque é o terceiro pior, com 37 gols, à frente Volta Redonda (23) e Paysandu (35).

continua após a publicidade

Na última rodada, o Amazonas se despede da Segundona 2025 ao receber o líder Coritiba no domingo (23), às 16h30 (de Brasília), no Carlos Zamith.

➡️ Faça a simulação na reta final da Série B

Risco de rebaixamento na Série B

Ainda resta uma posição dentro da zona de rebaixamento para ser definida. O Paysandu foi rebaixado na 35ª rodada, enquanto o Volta Redonda caiu na 36ª rodada, além do Amazonas na abertura da 37ª rodada.

Outros três times brigam diretamente para evitar a queda: Ferroviária-SP (17ª, 40 pontos), Athletic (16ª, 40 pontos) e Botafogo-SP (15ª, 41 pontos). Já Operário-PR (14ª, 45 pontos) e América-MG (13ª, 45 pontos) possuem risco abaixo de 1%.

Paysandu: 100%

Volta Redonda: 100%

Amazonas: 100%

Ferroviária-SP: 55,3%

Athletic: 29,8%

Botafogo-SP: 15,6%

Operário-PR: 0,26%

América-MG: 0000,3%

Fonte: UFMG

Jogos dos ameaçados de rebaixamento na Série B

Ferroviária-SP: Athletico (c) e Operário-PR (f)

Athletic: Coritiba (f) e Paysandu (c)

Botafogo-SP: Criciúma (f) e Avaí (c)

Operário-PR: Atlético-GO (f) e Ferroviária-SP (c)

América-MG: Cuiabá (c) e Athletico (f)

Briga por acesso na Série B

A dois jogos do fim, a Série B do Brasileirão não tem nenhum clube com acesso confirmado pela primeira vez na história. A distância do vice-líder Athletico para o sétimo Novorizontino é de apenas dois pontos.

O Coritiba teve a possibilidade de subir na rodada passada, mas as vitórias de Furacão e Criciúma o impediram de comemorar com antecedência. Agora, com 64 pontos e disparado na liderança, basta um empate com o Athletic no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Couto Pereira, para confirmar o acesso - a vitória ainda dá o título antecipado na 37ª rodada.

Já a disputa para as outras supostas vagas é acirrada. Athletico (2º, 59 pontos), Remo (3º, 59) e Chapecoense (4º, 58) completam o G-4, mas outros três times estão na cola.

Criciúma (5º, 58), Goiás (6º, 58) e Novorizontino (7º, 57) seguem firmes na briga. Até mesmo o CRB, oitavo colocado com 53 pontos, ainda sonha com a possibilidade de subir.