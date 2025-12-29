Fluminense é o terceiro melhor sul-americano em ranking da IFFHS; veja lista
Tricolor foi semifinalista de três competições em 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Os resultados da temporada de 2025 colocaram o Fluminense entre os três melhores times da América do Sul e entre os 15 melhores do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O ranking considera os resultados obtidos em competições nacionais e internacionais, entre 1 de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025.
Conselho aprovará novos uniformes do Fluminense nesta segunda-feira (29)
Fluminense
Zubeldía interrompe recesso na Argentina e antecipa reapresentação no Flu
Fluminense
Gramado do Maracanã passa por processo de revitalização
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
A lista é atualizada todos os meses e confere pesos diferentes aos torneios de acordo com o grau de dificuldade. A votação é feita por jornalistas esportivos especialistas em futebol, espalhados por 120 países diferentes.
Levando em conta todos os clubes da América do Sul, o Tricolor ficou em terceiro, com 314 pontos, atrás de Palmeiras (378) e Flamengo (400). No cenário mundial, ficou em 14º, sendo o terceiro melhor brasileiro e sul-americano, atrás do Alviverde e do Rubro-Negro.
Vale destacar que o Brasil possui o nível 7 de competitividade, assim como Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha. No continente, nenhum país está na mesma prateleira, sendo a Argentina a segunda maior, com grau 6.
Outros brasileiros que aparecem na lista da América do Sul são o Botafogo (4º, 264 pontos), o Atlético-MG (8º, 216), São Paulo e Cruzeiro (12º, 201 ), Bahia (14º, 196), Corinthians (16º, 180) e Grêmio (19º, 162). No ranking mundial, Vasco e Internacional aparecem também no top-100.
Veja o top-10 dos rankings da IFFHS
Em 2025, o Fluminense foi semifinalista do Mundial de Clubes, da Sul-Americana e da Copa do Brasil - única competição em que não perdeu para o campeão. No Mundial, caiu para o Chelsea após grandes jogos contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Al Hilal. Na competição continental, foi eliminado pelo Lanús.
América do Sul
Ranking de clubes da América do Sul da IFFHS
|Posição
|Time
|País/Nível
|Pontos
1
Flamengo
Brasil/7
400
2
Palmeiras
Brasil/7
378
3
Fluminense
Brasil/7
314
4
Botafogo
Brasil/7
264
5
Racing
Argentina/6
234
6
Atlético Nacional
Colômbia/6
229,5
7
LDU
Equador/5
216,5
8
Atlético-MG
Brasil/7
216
9
River Plate
Argentina/6
210
10
Lanús
Argentina/6
208
Mundo
Ranking de clubes mundial da IFFHS
|Posição
|Time
|País/Nível
|Pontos
1
PSG
França/6
585
2
Real Madrid
Espanha/7
534
3
Chelsea
Inglaterra/7
483
4
Inter de Milão
Itália/7
453
5
Bayern de Munique
Alemanha/7
437
6
Barcelona
Espanha/7
404
7
Arsenal
Inglaterra/7
401
8
Flamengo
Brasil/7
400
9
Palmeiras
Brasil/7
378
10
Borussia Dortmund
Alemanha/7
371
11
Atlético de Madrid
Espanha/7
358
12
Manchester City
Inglaterra/7
339
13
Aston Villa
Inglaterra/7
335
14
Fluminense
Brasil/7
314
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias