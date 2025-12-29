Os resultados da temporada de 2025 colocaram o Fluminense entre os três melhores times da América do Sul e entre os 15 melhores do mundo, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O ranking considera os resultados obtidos em competições nacionais e internacionais, entre 1 de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025.

A lista é atualizada todos os meses e confere pesos diferentes aos torneios de acordo com o grau de dificuldade. A votação é feita por jornalistas esportivos especialistas em futebol, espalhados por 120 países diferentes.

Levando em conta todos os clubes da América do Sul, o Tricolor ficou em terceiro, com 314 pontos, atrás de Palmeiras (378) e Flamengo (400). No cenário mundial, ficou em 14º, sendo o terceiro melhor brasileiro e sul-americano, atrás do Alviverde e do Rubro-Negro.

Vale destacar que o Brasil possui o nível 7 de competitividade, assim como Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha. No continente, nenhum país está na mesma prateleira, sendo a Argentina a segunda maior, com grau 6.

Outros brasileiros que aparecem na lista da América do Sul são o Botafogo (4º, 264 pontos), o Atlético-MG (8º, 216), São Paulo e Cruzeiro (12º, 201 ), Bahia (14º, 196), Corinthians (16º, 180) e Grêmio (19º, 162). No ranking mundial, Vasco e Internacional aparecem também no top-100.

Fluminense comemora a classifição para as semifinais do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Veja o top-10 dos rankings da IFFHS

Em 2025, o Fluminense foi semifinalista do Mundial de Clubes, da Sul-Americana e da Copa do Brasil - única competição em que não perdeu para o campeão. No Mundial, caiu para o Chelsea após grandes jogos contra Borussia Dortmund, Inter de Milão e Al Hilal. Na competição continental, foi eliminado pelo Lanús.

América do Sul

Ranking de clubes da América do Sul da IFFHS Posição Time País/Nível Pontos 1 Flamengo Brasil/7 400 2 Palmeiras Brasil/7 378 3 Fluminense Brasil/7 314 4 Botafogo Brasil/7 264 5 Racing Argentina/6 234 6 Atlético Nacional Colômbia/6 229,5 7 LDU Equador/5 216,5 8 Atlético-MG Brasil/7 216 9 River Plate Argentina/6 210 10 Lanús Argentina/6 208

