Série B: 36ª rodada pode ter o primeiro acesso e o segundo rebaixado

Coxa é o líder, e Volta Redonda é o penúltimo colocado

Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 07/11/2025
08:00
taça troféu Série B
imagem cameraSérie B tem mais três rodadas para definir campeão, classificados e rebaixados. Foto: Joilson Marconne/CBF
A três jogos do fim, a Série B chega na reta decisiva e pode ter o primeiro time classificado para a Série A de 2026, além de ter a chance de conhecer a segunda equipe rebaixada - o Paysandu já caiu. A 36ª rodada começa nesta sexta-feira (7) e termina na segunda-feira (10).

Coritiba pode subir com antecedência na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 61 pontos, e tem a possibilidade de garantir o acesso com duas rodadas de antecedência em Belém. O Coxa precisa vencer o rebaixado Paysandu na Curuzu e torcer para que o Criciúma ou o Athletico não ganhe do Atlético-GO e do Volta Redonda, respectivamente, em casa.

A briga pelo acesso, aliás, ainda conta com 11 postulantes, embora quatro deles não cheguem a 5% de chances. O principal confronto da rodada é entre o quinto Novorizontino e o terceiro Remo, que estão separados por dois pontos.

Além disso, Cuiabá x Goiás pode encerrar a possibilidade de subir do Dourado ou deixar o Esmeraldino em situação complicada para reagir.

➡️ Faça o simulador da Série B nas rodadas finais

Volta Redonda corre risco de ser rebaixado na Série B

Já na luta contra a degola, oito times correm risco de rebaixamento para a Série C após a queda do Paysandu. O segundo que pode ser rebaixado, ainda nesta rodada, é o Volta Redonda.

Vice-lanterna, com 34 pontos, o Voltaço tem que vencer ou empatar com o quarto Athletico na Arena da Baixada para não secar os adversários. Caso perca, tem que torcer para o Botafogo-SP, primeiro time fora da ZR, não vencer o Amazonas, ou que o Athletic-MG vença a Ferroviária-SP, ambos em casa.

➡️Veja a tabela completa da Série B

Jogos da 36ª rodada da Série B

  1. Athletic-MG x Ferroviária-SP: sexta-feira (7), 19h, Arena Sicredi
  2. Cuiabá x Goiás: sexta-feira (7), 21h30, Arena Pantanal
  3. Novorizontino x Remo: sábado (8), 16h, estádio Jorjão
  4. Athletico x Volta Redonda: sábado (8), 18h30, Arena da Baixada
  5. Vila Nova x Avaí: sábado (8), 20h30, estádio OBA
  6. Criciúma x Atlético-GO: domingo (9), 17h, Heriberto Hülse
  7. CRB x Operário-PR: domingo (9), 17h, Heriberto Hülse
  8. Paysandu x Coritiba: domingo (9), 20h30, Curuzu
  9. Botafogo-SP x Amazonas: segunda-feira (10), 19h, Arena Nicnet
  10. Chapecoense x América-MG: segunda-feira (10), 19h, Arena Condá

Chances de acesso na Série B

  1. Coritiba: 99,37% (1º colocado, 61 pontos)
  2. Chapecoense: 88,2% (2º colocado, 58 pontos)
  3. Remo: 68,6% (3º colocado, 58 pontos)
  4. Athletico: 61,3% (4º colocado, 56 pontos)
  5. Novorizontino: 33,7% (5º colocado, 56 pontos)
  6. Criciúma: 27,2% (6º colocado, 55 pontos)
  7. Goiás: 16,9% (7º colocado, 55 pontos)
  8. CRB: 3,2% (8º colocado, 52 pontos)
  9. Atlético-GO: 1,1% (10º colocado, 51 pontos)
  10. Avaí: 0,36% (9º colocado, 51 pontos)
  11. Cuiabá: 0,039% (10º colocado, 50 pontos)

Risco de rebaixamento na Série B

  1. Paysandu: rebaixado (20º colocado, 27 pontos)
  2. Volta Redonda: 98,5% (19º colocado, 34 pontos)
  3. Amazonas: 86,7% (18º colocado, 35 pontos)
  4. Athletic-MG: 66% (17º colocado, 37 pontos)
  5. Botafogo-SP: 35% (16º colocado, 38 pontos)
  6. Ferroviária-SP: 13,3% (15º colocado, 40 pontos)
  7. América-MG: 0,34% (14º colocado, 42 pontos)
  8. Operário-PR: 0,28% (13º colocado, 43 pontos)

Fonte: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

