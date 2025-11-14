Inteligência artificial crava os quatro clubes que sobem na Série B do Brasileirão
Nenhum clube garantiu o acesso antes da penúltima rodada
- Matéria
- Mais Notícias
A Série B está chegando ao fim e a luta pelo acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro está mais acirrada do que nunca. Sabendo da importância para milhões de torcedores, o Lance! consultou uma inteligência artificial, que cravou os quatro clubes que vão subir.
Paulo Nunes aponta o melhor e dispara sobre Palmeiras x Flamengo: ‘Certeza’
Fora de Campo
Mauro Cezar analisa nova polêmica entre Flamengo e Palmeiras: ‘Bizarra’
Fora de Campo
Marcelo Hazan opina sobre Endrick na Copa do Mundo e pede jogador do Flamengo
Fora de Campo
Antes da 37° rodada, a tabela da Série B tem seu g-4 formado pelas seguintes equipes: Coritiba, com 64 pontos, Athletico, com 59 pontos, Remo, também com 59 pontos e Chapecoense, com 58 pontos. Na sequência, temos Goiás e Criciúma com os mesmos 58 pontos.
➡️Mauro Cezar analisa nova polêmica entre Flamengo e Palmeiras: 'Bizarra'
A edição de 2025 da Série B marcou a primeira vez que não temos pelo menos um acesso confirmado antes da penúltima rodada. De acordo com a previsão do ChatGPT, os times que vão subir são: Coritiba, Athletico, Remo e Goiás.
A previsão da inteligência artificial foi baseada nos jogos, probabilidades e análises individuais das próprias equipes da Série B. Com os resultados simulados pela tecnologia, esses foram os quatro clubes que conseguiram o acesso histórico.
Série B não tem acesso confirmado a duas rodadas do fim pela primeira vez
A dois jogos do fim, a Série B do Brasileirão não tem nenhum clube com acesso confirmado pela primeira vez na história. O Coritiba teve a possibilidade de subir, mas as vitórias de Athletico e Criciúma o impediram de comemorar com antecedência.
Desde 2006, na era dos pontos corridos, a Segundona sempre teve, ao menos, um time com vaga na Série A do ano seguinte na 36ª rodada. Isso aconteceu em 73,6% das disputas da Série B, ou seja, em 14 das 19 edições.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Nos outros cinco anos, mais equipes estavam garantidas na elite. Em compensação, de 2018 pra cá, pelo menos uma das vagas foi definida somente na última rodada da competição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias