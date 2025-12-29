Bahia negocia contratação de lateral do Estudiantes que se destacou contra o Flamengo
Atleta de 21 anos, Román Gómez está na mira do Tricolor
Ainda em busca do primeiro reforço para a próxima temporada, o Bahia volta as atenções para o mercado argentino. É por lá que atua o jovem lateral-direito Román Gómez, um dos destaques na temporada do Estudiantes de La Plata. Como apurado pelo Lance!, as negociações estão avançados e o atleta de 21 anos deve vir para o Tricolor. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Cesar Luis Merlo.
Revelado pelo próprio Estudiantes, Román ganhou notoriedade na reta final desta temporada, quando conquistou a titularidade na equipe comandada por Eduardo Domínguez e foi um dos personagens da campanha do título do Torneio Clausura, quando o time de La Plata derrotou o Racing nos pênaltis por 5 a 4 depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal da final.
Não só isso, Román Gómez também foi titular na vitória por 2 a 1 contra o Platense no Trofeo de Campeones, equivalente à Supercopa do Brasil.
Ele também se destacou ao ser titular nas duas partidas das quartas de final da Libertadores contra o Flamengo, em que o time de La Plata foi eliminado nos pênaltis.
Tratado como uma promessa no Estudiantes, Román é um movimento do Bahia no mercado na tentativa de substituir o experiente lateral colombiano Santiago Arias, que não renovou contrato com o clube.
A temporada de Román pelo Estudiantes
Román Gómez foi revelado pelo Estudiantes no ano passado e fez apenas cinco jogos no time principal. Nesta temporada, porém, ele entrou em campo 26 vezes (23 delas como titular) e marcou um gol na partida contra o Banfield, pelo Campeonato Argentino.
