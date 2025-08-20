Novo ângulo de gol histórico de Neymar contra o Flamengo viraliza; veja
Filmagem de gol premiado repercute até em páginas estrangeiras
Um novo ângulo do gol histórico de Neymar pelo Santos contra o Flamengo, anotado no Brasileirão de 2011, viralizou nas redes sociais. O vídeo, no qual a pintura foi gravada diretamente da arquibancada, já passa de 3 milhões de visualizações apenas na rede social "X'. A gravação gerou novos elogios ao golaço, inundou a web de comentários nostálgicos e gerou até teorias da conspiração.
- Acho que quem filmou é um viajante do tempo. 14 anos depois e só agora esse ângulo foi visto? Com uma imagem de qualidade ok? Suspeito… - brincou internauta, em publicação que já contava com mais de 40 mil curtidas no momento de publicação desta matéria.
A filmagem repercutiu até entre estrangeiros. Páginas influentes do futebol sul-americano também compartilharam o vídeo com o golaço de Neymar nas redes sociais.
- Ontem, mais de 14 anos depois desse dia, viralizou um ângulo inédito daquele gol inesquecível de Neymar Júnior no 5 x 4 contra o Flamengo. Um vídeo histórico - escreveu o perfil "Sudanalytics", que conta mais de 500 mil seguidores no "X".
Gol de Neymar venceu o Prêmio Puskas
O golaço de Neymar contra o Flamengo rendeu o Prêmio Puskas da Fifa, que elege o gol mais bonito do ano. O tento foi o terceiro do Santos na partida, disputada na Vila Belmiro, estabelecendo vantagem momentânea de 3 a 0. No entanto, o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho conseguiu a virada para 5 a 4 em uma das partidas mais emocionantes da história do Brasileirão. Na época do confronto, o Menino da Vila tinha apenas 19 anos, mas a pintura premiada colaborou para o início da trajetória de astro mundial.
Vencedores do Prêmio Puskas
2009 – Cristiano Ronaldo (Manchester United)
2010 – Hamit Altıntop (Turquia)
2011 – Neymar (Santos)
2012 – Miroslav Stoch (Fenerbahçe)
2013 – Zlatan Ibrahimović (Suécia)
2014 – James Rodríguez (Colômbia)
2015 – Wendell Lira (Goianésia)
2016 – Mohd Faiz Subri (Penang FA)
2017 – Olivier Giroud (Arsenal)
2018 – Mohamed Salah (Liverpool)
2019 – Dániel Zsóri (Debreceni)
2020 – Son Heung-min (Tottenham)
2021 – Erik Lamela (Tottenham)
2022 – Marcin Oleksy (Warta Poznań)
2023 – Guilherme Madruga (Botafogo-SP)
2024 – Alejandro Garnacho (Manchester United)
