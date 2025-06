Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras disputarão o Mundial de Clubes nos Estados Unidos durante o mês de junho. Com a paralisação do Brasileirão Série A, os demais clubes fizeram seus respectivos planejamentos para o período sem jogos e traçaram estratégias, sendo uma delas férias conjuntas.

Entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, 16 não estarão no Mundial de Clubes e terão um mês para treinar, descansar e usar o tempo como quiserem, principalmente para rever o planejamento do início do ano e observar a posição na tabela de classificação para o próximo turno.

Os tiimes que terão o maior período de folga são Bragantino e Juventude, com 17 dias de recesso para o elenco. O time paulista pausou os treinos na última sexta (13) e só retornará no dia 30. Já o sulista entrou de férias dia 6 e só volta dia 23 de junho.

O Internacional e o Corinthians jogaram na última quinta-feira (12) e só retornarão aos treinos no dia 28 de junho, totalizando 15 dias de folga. O Timão vê o recesso como fundamental para o descanso dos jogadores. Já a comissão técnica do Inter usará a folga para buscar reforços e tramar uma estratégia para escapar da zona de rebaixamento.

Brasileiros fora do Mundial: Corinthians terá 15 dias de folga. (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Seis clubes terão duas semanas de recesso durante o período do Mundial de Clubes. Bahia, Cruzeiro, Santos, São Paulo e Vitória pausaram os treinos no dia 13 de junho e só voltarão às atividades normais no dia 27 do mesmo mês. O Mirassol também acumulará 14 dias de recesso, mas volta aos treinos na próxima segunda (16), já que entrou de folga dia seis de junho.

O time da Vila Belmiro entrou de folga num momento crucial, já que conseguiu sair da Zona de Rebaixamento do Brasileirão e terá tempo para melhorar o projeto. Já o São Paulo entrará em pausa em um momento delicado, com pressão da torcida devido ao mal desempenho recente.

Brasileiros fora do Mundial: Santos saiu da zona de rebaixamento e terá 14 dias de recesso. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Atlético-MG e o Ceará acumularão 13 dias de folga. O Galo entrou de recesso na última sexta-feira (13) e voltará no dia 26 de junho. O clube terá um período de descanso merecido, já que entrou no G7 do brasileirão após o último jogo e está apenas a quatro pontos do líder. O clube do Nordeste saiu de férias na última terça-feira (10) e retorna no dia 23 de junho.

Sozinho na quantidade de dias de férias, o Fortaleza dará 12 dias de recesso para os seus jogadores. O clube que acumula quatro derrotas seguidas no Brasileirão fez seu último jogo no dia 12 de junho e só volta aos treinos no dia 26 do mesmo mês.

Os clubes com menos tempo de folga são o Grêmio, Vasco e Sport. O tricolor sulista e o time de São Januário entraram de folga no dia 13 e só retornam no dia 23 de junho. Já o Sport está no sentido contrário e voltará do recesso no dia 13 de junho. O Leão começou as pequenas férias após o jogo do dia 1º de junho, onde sofreu derrota de 1 a 0 para o Mirassol.

Planejamento dos clubes do Brasileirão fora do Mundial: Vasco terá 10 dias de recesso (Foto: Jota Erre/AGIF)

O clube do Nordeste utilizará o tempo para tentar reformular o time, que está na última colocação do Campeonato Brasileiro e ainda não acumulou nenhuma vitória. Já o carioca ficou feliz com a pausa, que vê como objetivo minimizar os efeitos danosos derivados do intenso calendário do futebol brasileiro.

Veja lista completa dos dias de folga dos clubes brasileiros

17 dias: Bragantino e Juventude 15 dias: Corinthians e Internacional 14 dias: Bahia, Cruzeiro, Santos, São Paulo, Vitória e Mirassol 13 dias: Atlético Mineiro e Ceará 12 dias: Fortaleza 10 dias: Grêmio, Vasco e Sport.

📅 Estreias dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes

- Palmeiras x Porto – Domingo, 15/06, 19h

- Botafogo x Seattle Sounders – Domingo, 15/06, 23h

- Flamengo x Espérance – Segunda, 16/06, 22h

- Fluminense x Borussia Dortmund – Terça, 17/06, 13h

Onde assistir ao Mundial de Clubes 2025? Veja divisão dos direitos de transmissão

Mundial de Clubes conta com quatro brasileiros no torneio. (Franck Fife/AFP)

O torcedor brasileiro não terá dificuldades para acompanhar o novo Mundial de Clubes da Fifa, que começa neste sábado (14), nos Estados Unidos. Isso porque Globo, CazéTV e DAZN fecharam acordos que garantem a transmissão completa dos 63 jogos do torneio.

A negociação dos direitos foi liderada pela DAZN, que pagou cerca de US$ 1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) para se tornar a “Emissora Global Exclusiva” do torneio. O contrato, no entanto, previa sublicenciamento por país — o que abriu caminho para Globo e CazéTV entrarem na jogada no Brasil.

Após um primeiro acerto com pacotes parciais (39 jogos para a CazéTV e 40 para a Globo), as três plataformas se reuniram novamente e fecharam um novo acordo em maio, garantindo que todas exibam o torneio completo no Brasil.