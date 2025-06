O Santos entrou em período de folga a partir do dia 13 de junho, após a vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe ocupa a 15ª colocação na tabela, com 11 pontos.

Mesmo com a pausa no elenco principal masculino, o clube segue com o calendário ativo. As Sereias da Vila têm um compromisso decisivo pelo Campeonato Brasileiro A2, enquanto as categorias de base também entram em campo, com jogos das equipes Sub-15 e Sub-17.

Agenda:

O elenco do time masculino do Santos está em período de folga geral e retorna aos treinos no dia 26 de junho. A pausa ocorre por conta da interrupção no calendário nacional durante a preparação das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA.

Sereias da Vila em campo:

As Sereias da Vila entram em campo neste sábado (14), às 15h (de Brasília), pela sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro A2. A equipe lidera a competição com 16 pontos, após cinco vitórias e um empate em seis jogos.

Com 16 gols marcados e apenas dois sofridos, o time de Caio Couto tem a melhor campanha entre os 16 clubes dos Grupos A e B.

O objetivo nesta rodada é garantir a liderança geral da primeira fase. Para isso, o Santos precisa apenas manter a vantagem sobre o Vitória, que tem 14 pontos, e o Botafogo, que só pode empatar em pontos e teria de tirar uma diferença de sete gols no saldo.

Sereias encaram o Vasco na Vila Belmiro (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Entrada gratuita

O Santos informou que a entrada para a próxima partida diante do Vasco, pelo Brasileirão A2, será gratuita, com os portões do estádio abertos às 13h30. A torcida santista deverá acessar o local pelo portão 7, enquanto os torcedores da equipe adversária entrarão pelo portão 19.

O clube destaca que menores de 18 anos só poderão ingressar no estádio acompanhados de pais ou responsáveis legais.

Jogos da base do dia 14/06:

PAULISTA SUB-15 - Mauaense x Santos - 09h (de Brasília) - Estádio Municipal Pedro Benedetti (Pedro Benedetti) - Mauá

PAULISTA SUB-17 - Mauaense x Santos - 11h (de Brasília) - Estádio Municipal Pedro Benedetti (Pedro Benedetti) - Mauá

Equipe sub-17 do Santos também entra em campo (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Próximos jogos do profissional masculino: