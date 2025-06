O Atlético-MG venceu a última partida que tinha antes da pausa para o Super Mundial de Clubes. O Galo derrotou o Internacional por 2 a 0, nessa quinta-feira. Com os três pontos, o alvinegro foi para a 7ª posição do Brasileirão, apenas dois pontos atrás do G4.

O que antes parecia muito distante, se tornou real. O Atlético está próximo do grupo da frente do Brasileirão. O Galo passa a ter mais chances de até um possível título na competição. O alvinegro está a quatro pontos do líder Flamengo, que tem um jogo a menos do que os mineiros.

Vivo nas competições

O Atlético terminou a primeira metade do ano com objetivos cumpridos. O Galo está nas oitavas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Flamengo.

Já na Sul-Americana, a missão não foi totalmente cumprida. O Atlético visava se classificar na primeira colocação do Grupo H, o que não aconteceu. O Galo se classificou como segundo, então disputará o playoff, contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, em busca de vaga nas oitavas. Caso se classifique, o alvinegro enfrenta o Godoy Cruz, da Argentina.

Elenco de férias

A partida contra o Internacional foi o último jogo do Galo antes da pausa para o Super Mundial de Clubes 2025. Com essa pausa no calendário, os jogadores atleticanos terão 13 dias de férias neste período.

O período de férias começa nesta sexta-feira, 13 de junho, logo depois da partida contra o Internacional. A reapresentação dos atletas está marcada para o dia 26. Ainda não existem amistosos ou jogos-treino marcados.

Com isso, serão 15 dias de preparação neste intervalo, antes de que o Atlético enfrente o Bahia, primeiro adversário após a parada.