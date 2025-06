O Vasco definiu a programação para a intertemporada que vai ocorrer durante a pausa para a Copa de Mundo de Clubes da Fifa. A ideia do Cruz-Maltino dar 10 dias de férias faz com que o início de 2026, que também terá o calendário apertado, seja antecipado.

- Procuramos um caminho para minimizar os efeitos que a legislação trabalhista brasileira impõe nesse momento ao calendário do futebol. Conceder 10 dias de férias nesse momento é caminhar na direção diferente do que será praticado por outras equipes, pois nosso entendimento é que devemos ter os atletas disponíveis o máximo de dias possíveis no período de intertemporada. Assim, postergarmos a adequação para o início de 2026. O Clube entende que esse período de treinamentos para o técnico Fernando Diniz será essencial para uma adequada preparação visando os importantes compromissos do segundo semestre. O período de treinamentos acontecerá no CT Moacyr Barbosa. Jogos-treinos e amistosos já estão em tratativas avançadas para completarem o período de preparação - explicou Clauber Rocha, gerente de futebol do Vasco.

Recuperação de David e Estrella

O Vasco também está perto de contar com dois reforços caseiros. São eles: o atacante David e o meia Estrella. Durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, a dupla vai seguir uma agenda diferente em relação ao restante do grupo.

- Os atletas manterão agenda de treinamentos e tratamento no clube, enquanto o grupo estiver de férias, por estarem em reabilitação e portanto, seguirão protocolos individualizados, como preconizamos - esclareceu Gustavo Caldeira, coordenador do Departamento de Saúde e Performance.

David sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 2024. Na ocasião, a lesão do atacante foi na partida contra o Cruzeiro. A evolução do jogador foi celebrada pelo Departamento Médico do clube.

Já Estrella não entra em campo há quase um ano. O último jogo do meia foi no dia 29 de junho do ano passado, no clássico contra o Botafogo. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito, que foi agravada por uma alteração anatômica congênita, ou seja, por uma condição que o atleta nasceu.

O Vasco terminou a preparação para a última partida antes da Copa de Mundo de Clubes. O Cruz-Maltino volta a campo nesta quinta-feira (12), quando enfrentará o São Paulo, às 21h30, no Morumbis. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão.