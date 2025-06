Como será a retomada do Internacional após o Mundial de Clubes

Terminado o primeiro semestre e a maratona inicial da temporada, o Internacional deu férias de 15 dias para o grupo de jogadores. Enquanto isso, comissão técnica e direção seguirão trabalhando em busca de reforços e de uma estratégia para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de evitar que a situação no nacional influencie o time nas copas do Brasil e Libertadores. O Lance! mostra como será a retomada após o Mundial de Clubes.

Vale lembrar que, após a derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, o Colorado ingressou no Z4. Com 11 pontos em 12 jogos, o time é o 17º na classificação, somando duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 12 gols a favor e 18 contra.

Quatro partidas pelo Nacional

A comissão técnica alvirrubra decidiu dividir os 30 dias da parada para o Mundial em duas partes. A primeira quinzena será de férias. No retorno, a partir do dia 28, o grupo fará uma intertemporada no CT Parque Gigante. Depois, o Inter terá quatro partidas em 17 dias pelo Brasileirão – um quinto jogo, contra o Bahia, foi adiado, já que o Esquadrão de Aço tem jogo pela Sul-Americana.

Desses confrontos, três são contra adversários diretos na luta por escapar da parte de baixo da tabela. Pela ordem, o Alvirrubro pega o Vitória (16º, 11 pontos), no Beira-Rio; o Santos (15º, 11), na Vila Belmiro; e o Vasco, (13º, 13). Entre os dois primeiros enfrentamentos, recebe o Ceará (12º, 15 pontos). No final do mês, tem a partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra Fluminense, em Porto Alegre.

O calendário colorado

13/6 a 13/7 – Mundial de Clubes

Mundial de Clubes 13/6 a 28/6 – Férias

Férias 28/6 a 12/7 – Intertemporada

Intertemporada 13/7 – Domingo – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vitória

Internacional x Vitória 20/7 – Domingo – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Ceará

Internacional x Ceará 23/7 – Quarta – Brasileirão – Vila Belmiro – Santos x Internacional

Santos x Internacional 27/7 – Domingo – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vasco

Internacional x Vasco 30/7 – Quarta – Copa do Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense