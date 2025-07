A chegada do técnico Fábio Carille trouxe uma cara nova ao Vitória e representou uma segunda chance para atletas que precisavam de confiança e tempo de jogo. Um deles é Lucas Braga, que já trabalhou com Carille, ganhou espaço no time e foi titular em todos os jogos desde a chegada do novo comandante.

O atacante conviveu com o treinador em 2021, quando ambos estavam no Santos. Enquanto Carille chegou no Peixe em setembro daquele ano para estancar a sangria deixada por Fernando Diniz e comandou o time em 20 jogos, Lucas Braga foi uma das principais peças do elenco e entrou em campo 58 vezes durante a temporada.

Carille no dia 11 de setembro em um empate sem gols contra o Bahia, pela 20ª rodada do Brasileirão. Lucas Braga, inclusive, foi titular naquele jogo. Ele também esteve no onze inicial na partida seguinte, quando o Santos perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0 e caiu nas quartas da Copa do Brasil. Só no terceiro jogo de Carille à frente do Peixe (contra o Ceará) que Lucas Braga não entrou em ação, porque estava suspenso.

Durante as 20 partidas em que os dois trabalharam juntos, o atacante ficou de fora de outra duas (Atlético-GO e Chapecoense) por problemas físicos. Ao todo Lucas Braga entrou em 17 jogos neste período, 14 como titular, o que já antecipa a relação de confiança criada desde a época de Santos.

Carille e Lucas Braga no Vitória

Depois desse período o caminho dos dois se separaram. Enquanto Lucas Braga seguiu no Santos para 2023, Carille foi para o Japão. A dupla só voltou a se encontrar nesta temporada, pelo Vitória. E o treinador não esqueceu de um dos seus atacantes mais assíduos na escalação quando estava no Santos.

Desde a estreia pelo Rubro-Negro baiano, contra o Internacional, pela 13ª rodada do Brasileirão, Lucas Braga é titular do Vitória, apesar da contestação de muitos torcedores. Nos cinco jogos de Carille à frente da equipe até então, o atleta foi titular em todos.

— Lucas Braga, como outros jogadores, acredito muito. Um cara que fez mais de 200 jogos pelo Santos vai dar alguma coisa aqui — disse Carille depois do empate contra o Mirassol.

Minutagens de Lucas Braga no Vitória sob o comando de Carille:

Internacional 1 x 0 Vitória - 84 minutos em campo; Botafogo 0 x 0 Vitória - 59 minutos em campo; Vitória 1 x 0 Bragantino - 65 minutos em campo; Vitória 2 x 2 Sport - 45 minutos em campo; Mirassol 1 x 1 Vitória - 72 minutos em campo.

Com 25 jogos e dois gols pelo Vitória, Lucas Braga deve ganhar uma nova chance com Fábio Carille às 19h30 do próximo domingo (horário de Brasília), quando o Vitória recebe o Palmeiras, no Barradão, em jogo válido pela 18ª rodada da Série A.